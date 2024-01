Mut machen für die kommenden Herausforderungen: Adventsfeier der Kreisgruppe Ludwigsburg

Am 16. Dezember fand die Adventsfeier der Kreisgruppe Ludwigsburg im Gemeindehaus in Ludwigsburg-Eglosheim statt. Mitglieder, Freunde und Bekannte freuten sich, das Jahr in geselliger Runde ausklingen zu lassen. Den feierlichen Auftakt der Veranstaltung übernahmen Elena und Laura Bächtle, die zusammen mit Tobias Krempels ein instrumentales Weihnachtslied anstimmten.

Laura und Elena Bächtle sowie Tobias Krempels musizierten bei der Adventsfeier in Ludwigsburg. Foto: Astrid Rheiner

Die Kreisgruppenvorsitzende Astrid Rheiner hielt in ihrer Begrüßungsansprache einen kurzen Rückblick auf die vergangenen Monate und gedachte der verstorbenen Mitglieder der Kreisgruppe aus diesem Jahr. Die Jubilare der Kreisgruppe wurden vorgelesen. Die Vorstandsmitglieder hatten sie im Laufe des Jahres besucht und ihnen die Glückwünsche im Namen unseres Verbandes überbracht.Zur Einstimmung auf die Andacht und untermalt von den Solisten sowie in Begleitung von Elfriede Imrich an der Gitarre sang man das Lied „Wie soll ich dich empfangen“. Pfarrer i.R. Günther Auner erinnerte in seiner Andacht an die Zusage Gottes aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 6, dass Er die Sorgen und Nöte mit uns tragen werde. Er machte uns Mut für die kommenden Herausforderungen und verdeutlichte, wie wichtig die Gemeinschaft in unserem Leben sei. Zum Abschluss der Andacht wurde „Es ist ein Ros entsprungen“ gemeinsam gesungen. Zwei weitere Weihnachtslieder und ein instrumentales Stück ergänzten das Programm. In der Pause hatte man Zeit, den reichlich mitgebrachten Kuchen zu probieren, einen Kaffee zu genießen und sich mit den Anwesenden zu unterhalten.Den zweiten Teil der Veranstaltung eröffnete Marc Fernolend mit einer Weihnachtsgeschichte über einen Jungen, der wegen seiner selbstlosen Hilfe zu Weihnachten reich beschenkt wird. Die Kinder freuten sich auf den Nikolaus, der in seinem Sack für jedes Kind eine Geschenktüte hatte. Diesmal waren wenige Kinder im Saal, der Nikolaus freute sich aber trotzdem über ihre Darbietungen. Umrahmt wurde der Nachmittag von vielen gemeinsam gesungenen Weihnachtsliedern.Wie jedes Jahr wurden in der Pause Tombolalose durch die teilnehmenden Jugendlichen verkauft. Die 15 Gewinne wurden am Ende der Veranstaltung durch die Kinder ausgelost, die Gewinner konnten sich über einen gebackenen Nikolaus freuen.Ein besonderer Dank geht an alle, die sich für das Gelingen dieser Feier eingesetzt haben: Elena und Laura Bächtle, Tobias Krempels, Elfriede Imrich für die musikalischen Darbietungen, Pfarrer Günther Auner für die Andacht, Marc Fernolend für die Weihnachtsgeschichte. Herzlichen Dank aber auch an alle Bäckerinnen und Bäcker für die vielen Kuchenspenden, die wir genießen durften.

Astrid Rheiner