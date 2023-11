Rund 450 Gäste beim Michelsberger Treffen

Pünktlich zur Saalöffnung um 13.00 Uhr kamen die ersten Gäste am 7. Oktober nach Massenbachhausen, um dort das 18. Michelsberger Treffen unter dem Motto „800 Jahre Michelsberg“ zu feiern. „Es waren so viele Gäste wie schon lange nicht mehr bei der Andacht und der anschließenden Eröffnungsrede. Und auch die Gesamtteilnehmerzahl von rund 450 Personen kann sich sehen lassen“, freute sich der HOG-Vorsitzende Manfred Schuur.

Trachtenträger beim 18. Michelsberger Treffen Foto: Birgit Schuur

HOG-Vorsitzender Manfred Schuur (links) ehrte die ältesten Teilnehmer des Michelsberger Treffens: Einen bunten Blumenstrauß erhielt Maria Schiller (93 Jahre) und eine Flasche Wein ging an ihren Ehemann Peter Schiller (92 Jahre). Foto: privat

Vor gut gefülltem Saal konnte Pfarrer Michael Fleps eine feierliche Andacht abhalten und wurde dabei musikalisch von seinem Sohn Jochen unterstützt. Nach einer kurzen Pause hielt Manfred Schuur seine Eröffnungsrede, wobei er auf die Gründung und geschichtliche Entwicklung von Michelsberg einging. Nach einer Gedenkminute für die Verstorbenen der letzten vier Jahre begrüßte er unser Ehrenmitglied Georg Krauss sowie die angereisten Gäste aus den USA (Edda Aichinger und Anni Mahr sowie Hans-Peter, Erwin und Horst Fleps) und Daniel Fleps aus unserer Heimatgemeinde. Nachdem Manfred Schuur den Kassenbericht vorgelesen hatte, gab er noch einige Hinweise zum Ablauf des Treffens. Hierbei schickte er auch Genesungswünsche an unseren Musikanten Diti Greger, der aus gesundheitlichen Gründen leider nicht dabei sein konnte. Lieber Diti Greger, auch auf diesem Weg nochmals die besten Wünsche zur baldigen und vollständigen Genesung! Als kurzfristigen Ersatz und zur musikalischen Unterstützung konnte Klaus Schuff alias „DJ Tony del Mare“ gewonnen werden. Auch dir, lieber Klaus, vielen Dank für deine kurzfristige und spontane Zusage und Unterstützung.Das anschließende Kaffeetrinken leitete in den gemütlichen Teil der Veranstaltung über und auch das gemeinsame Tanzen der anwesenden Kinder mit „Süßigkeitenregen“ sorgte wie immer für tolle Stimmung. Nach einem schmackhaften Abendessen, gekonnt zubereitet und serviert von unserem langjährigen Partner, dem Partyservice Schaaf aus Lauffen am Neckar, wurden die ältesten Teilnehmer des diesjährigen Treffens geehrt. Einen bunten Blumenstrauß erhielt Maria Schiller (93 Jahre) und eine Flasche Wein ging an ihren Ehemann Peter Schiller (92 Jahre). Wir wünschen dem Ehepaar Schiller auch weiterhin die beste Gesundheit und noch viele schöne und glückliche Jahre miteinander und im Kreise ihrer Kinder.Der darauffolgende Aufmarsch aller Trachtenträger sowie der Auftritt unserer Michelsberger Tanzgruppe waren ein weiterer Höhepunkt. Unter der Leitung von Toni-Ernst Pieldner zeigte uns die Tanzgruppe gekonnt den „Nagelschmied“ sowie den „Schaulustig“, zwei schwungvolle Kreistänze. Der anschließende und schon zur beliebten Tradition gewordene Schicksalswalzer, der gemeinsam von den Trachtenträgern und dem Publikum getanzt wird, sowie der Ausmarsch der Trachtenträger waren der Abschluss dieses Programmpunktes. Im Anschluss begrüßte Manfred Schuur auf der Bühne das Ehepaar Doris Wagner-Prica und Dusco Prica als Ehrengäste. Das Ehepaar Wagner-Prica spendete in der Vergangenheit einen größeren Geldbetrag an das „Siebenbürgische Kulturzentrum Schloss Horneck e.V.“ in Gundelsheim und war daher Namensgeber für ein Gästezimmer. Sie entschieden sich für den Namen „Michelsberg“. Im Namen der HOG Michelsberg sowie aller Anwesenden bedankte sich Manfred Schuur mit einem Blumenstrauß und einem Weinpräsent bei den großzügigen Spendern für diese besondere Geste.Danach feierten alle ausgiebig bis tief in die Nacht. Für gute Stimmung sorgten Manfred Schuur und, wie bereits erwähnt, Klaus Schuff. Pünktlich um Mitternacht gab es ein Geburtstagsständchen für Diti und Egon Greger. Die Zwillinge wurden 70 Jahre jung! Dank guter Kontakte konnte ein ganz besonderer Geburtstagsgruß auf die Leinwand gebeamt werden. Kein geringerer als der bekannte Schlagersänger Andy Borg überbrachte den Geburtstagskindern seine Glückwünsche. Den Abschluss dieses besonderen Treffens machte das gemeinsame Singen vor der Bühne. Dank der zahlreichen Helfer konnten wir den Saal besenrein gegen halb fünf am nächsten Morgen verlassen.Der HOG-Vorstand bedankt sich bei allen Heferinnen und Helfern, die vor, während und nach dem Treffen wesentlich zum guten Gelingen beigetragen haben. Ein weiterer Dank geht an Pfarrer Michael Fleps und Sohn Jochen, an den Partyservice Schaaf und an die „gute Seele“ der Halle, Rosemarie Greger. Vielen Dank auch an die zahlreichen Trachtenträgerinnen und -träger sowie an die Michelsberger Tanzgruppe. Der gesamte HOG-Vorstand ist sich einig, dass dieses Michelsberger Treffen ein ganz besonderes war. Vielleicht liegt es daran, dass wir zum ersten Mal nach der Corona-Pandemie wieder gemeinsam feiern und diese besonderen Momente und Begegnungen genießen durften. Mit diesen tollen Eindrücken und Erinnerungen freuen wir uns schon jetzt auf das nächste Treffen im Herbst 2025. Bleibt oder werdet bis dahin alle gesund und „entschuldigt, falls wir mit etwas gefehlt haben“.

Toni-Ernst Pieldner