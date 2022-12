Es war lange Zeit ungewiss, ob das 21. Waldhüttner Heimattreffen trotz Pandemie überhaupt stattfinden kann. Erst im Juli 2022 beschloss der Vorstand der HOG Waldhütten, es zu organisieren. Das uns vertraute Lokal „Palmengarten“ konnte wegen Personalmangels nicht zusagen. So wurde die Sporthalle Großweismannsdorf gemietet, in eigener Regie hergerichtet und geschmückt, Getränke und Essen wurden mit Selbstbedienung sichergestellt.

Gruppenfoto beim 21. Waldhüttner Treffen in der Sporthalle Großweismannsdorf

Weiterhin wurde ein Pfarrer für den Gottesdienst gesucht und eine Musikband für den geselligen Abend bestellt. Die gesamte Organisation war keine leichte Aufgabe für den noch jungen Vorstand, jedoch mit vereinten Kräften, den aktiven und willigen Vorstandsmitgliedern sowie vielen Helfern konnte das Treffen am 10. September stattfinden. Obwohl ­die Einladungen nur kurzfristig versandt wurden, meldeten sich mehr als 170 Personen, und für viele wird es ein unvergessliches Treffen bleiben.Zur Eröffnung hieß Hans Schobel alle Landsleute und jene, die sich mit unserem Dorf verbunden fühlen, herzlich willkommen. Den Gottesdienst nach siebenbürgischem Brauch zelebrierte der uns noch unbekannte Pfarrer Hans-Gerhard Städter aus München. Der gebürtige Hermannstädter war Pfarrer in Kleinprobstdorf und bis 1993 in Nadesch. Auch an dieser Stelle herzlichen Dank für die Gestaltung unseres Gottesdienstes, die bewegende Predigt und das Gedenken an die von November 2020 bis September 2022 verstorbenen Waldhüttner. Die musikalische Umrahmung des Gottesdienstes bestritt Hans Kartmann an der Drehorgel sehr gekonnt. Gusti vom ehemaligen „Duo Rhythmik“ sei für die Bereitstellung der Technik gedankt. Danken möchten wir auch unserem Burghüterpaar, Karin und Laur Crisan, die sich die Mühe gemacht haben, aus Waldhütten anzureisen und als Ehrengäste dabei zu sein.Das deftige Mittagessen (Mici und Ciorbă) machte alle satt. Die Gäste waren sehr zufrieden mit dem Essen, das von den fleißigen Vorstandsfrauen geboten wurde. Essen und Getränke musste man sich zwar selbst holen, aber dafür waren sie sehr günstig. Das Abräumen wurde von den Jüngsten unter der Leitung von Christian und Andreas Tausch (Jungs von Hans Tausch) übernommen, so dass die gesamten Familienmitglieder des Vorstandes mitgeholfen haben. Ein großer Kuchentisch mit köstlichen Kuchen und Torten, gespendet von vielen Waldhüttnerinnen, ließ keine Wünsche offen. Herzlichen Dank an alle Kuchenbäcker – macht weiter so! Ein weiterer Dank geht an Michael Hartmann für die Weinspende. Der Kaffee und das Abendessen waren im Eintrittspreis inbegriffen. So preisgünstig haben die Waldhüttner noch kein Heimattreffen erleben dürfen. Dafür gebühren dem Vorstand Respekt und Anerkennung!Der kulturelle Teil des Treffens begann mit dem Einmarsch der Kindertanzgruppe unter der Leitung von Brigitte Krempels aus dem Kreisverband Nürnberg, dem sich die erwachsenen Trachten- und Dirndlträger anschlossen. Danach begeisterte die Kindertanzgruppe mit ihren Tänzen, die Anwesenden bedankten sich mit einem kräftigen Applaus. Es war eine Freude, den Kleinen zuzuschauen. Sie sind unsere Zukunft, sie führen die Gemeinschaft weiter. Es wurden auch unsere altbekannten Lieder gesungen in hochdeutscher Sprache und siebenbürgischer Mundart. Das Waldhüttner Lied durfte dabei nicht fehlen. Es folgte der gemütliche Teil des Festes mit Abendessen und Tanzmusik. Hans Schobel ist es gelungen, den bekannten Musiker Jürgen aus Siebenbürgen (Jürgen Dörr) zu gewinnen, der uns mit seiner Band „Kassettophon“ begeisterte und zum Mitsingen animierte.Das Abendessen mit Wurst-, Schinken-, Käseplatten wurde von der Metzgerei Mooser hergerichtet. Wer noch Hunger hatte, konnte auch noch um 22.00 Uhr ein Schmalzbrot mit Zwiebeln haben. Es ging mit Tanz und guter Laune bis in die frühen Morgenstunden weiter. Allen, die das Treffen mitgestaltet haben, danken wir und loben ihren Einsatz zum Erhalt der Waldhüttner Gemeinschaft. Auch einen herzlichen Dank an die zahlreichen Spender.Amist das nächste Heimattreffen in Waldhütten geplant. Um den nachbarschaftlichen Zusammenhalt zu stärken, findet das Großkopischer Heimattreffen eine Woche später, am 19. August, statt. Wir hoffen auf eine zahlreiche Teilnahme. Of en boldich Wedersaen!

Michael Orend, Ehrenvorsitzender der HOG Waldhütten