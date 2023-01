Keisder Treffen und Wahlen

Am 24. und 25. September fand in der Schranne in Dinkelsbühl das 14. Keisder Treffen statt. Der 1. Vorsitzende Werner Scheel konnte kurz nach 12.00 Uhr die Gäste begrüßen und somit das Treffen eröffnen. Insbesondere freute er sich, dass Pfarrer Dr. Thomas Pitters (Österreich) angereist war.

Neuer und scheidender Vorstand der HOG Keisd mit Pfarrer Dr. Thomas Pitters, von links: Sieglinde Scheel, Michael Filp, Silke Scheel, Werner Scheel, Dr. Thomas Pitters, Patrick Kraus (Vorsitzender), Edith Ehrmann, Michael Maurer, Astridt Bruckner. Foto: Christian Braun

Danach gab es ein köstliches Mittagessen, das vom Gasthof „Zur Sonne“ zubereitet und gereicht wurde. Dieses ging zügig, so dass Werner Scheel um ca. 14.30 Uhr für die Mitglieder der HOG e.V. die Vollversammlung einleiten konnte. Nach der Vorstellung der Tagesordnung hielt er Rückschau auf die vergangenen sechs Jahre seiner Amtszeit. Da er seinen Rücktritt schon Anfang des Jahres angekündigt hatte, bedankte er sich nun in aller Form bei der Versammlung und wünschte für die Wahl ein erfolgreiches Ergebnis.Aus Keisd erreichten uns Grußworte von Kurator Johann Schaaser und Kirchenvater Rudolf Poledna, die von Edith Ehrmann und Thomas Pitters wiedergegeben wurden. Werner Scheel und Thomas Pitters stellten den Erstentwurf des Projektes „Begegnungsstätte Keisd“ vor. Voll Zuversicht blicken wir in dieser Hinsicht in die Zukunft. Nach dem Kassenbericht von Sieglinde Scheel bestätigte Kassenprüfer Michael Maurer die gute Führung der Kasse und bat um die Entlastung des gesamten Vorstandes, die einstimmig bestätigt und angenommen wurde. Dr. Thomas Pitters und Edith Ehrmann bedankten sich im Namen der HOG bei den beiden scheidenden Vorsitzenden und ihren Gemahlinnen und überreichten ihnen jeweils ein kleines Präsent. Michael Filp wurde zudem für 21 Jahre Einsatz in der Heimatortsgemeinschaft mit einer Jubiläumsplakette geehrt.Dann ging man zur Wahl des Vorstandes der HOG Keisd über. Von der Versammlung wurde Dr. Thomas Pitters zum Wahlleiter sowie Heide Klemens als Schriftführerin bestimmt. Mit vier Wahlhelfern leiteten sie durch das Wahlverfahren. Es galt, die Stellen für die beiden scheidenden Vorsitzenden neu zu besetzen. Der 2. Vorsitzende Michael Filp hatte seinen Rücktritt auch bereits Anfang des Jahres im Keisder Heft mit Dankes- und Abschiedsworten bekanntgegeben. Schon mit der Einladung im Februar wurden alle Mitglieder dazu aufgerufen sich Gedanken über eine mögliche Kandidatur zu machen oder aber dritte zu nominieren. Erfreulicherweise stellten sich zwei junge Mitglieder zur Wahl.Die Wahl erfolgte per Handzeichen und wurde nach der Auszählung durch die Wahlhelfer vom Wahlvorsitzenden gleich bekanntgegeben. Patrick Kraus (Mössingen) und Silke Scheel (Filderstadt/Bernhausen) nahmen die Wahl an und wurden ins Amt des 1. Vorsitzenden bzw. der 2. Vorsitzenden berufen. Der restliche bisherige Vorstand, gebildet aus Sieglinde Scheel/Kassenwartin und Edith Ehrmann/Schriftführerin sowie Michael Maurer und Astridt Bruckner/Kassenprüfer, wurde für weitere sechs Jahre im Amt bestätigt. Da Winfried Hermann das Amt des Redakteurs vom Heimatblatt schon vor einiger Zeit abgetreten hatte, wurde Silke Scheel offiziell auch für dieses Amt bestätigt. Sie hatte zu genannter Zeit die Gestaltung des Heftes von Winfried Hermann übernommen und mit ihm die Übernahme/Übergabe ausgemacht.Thomas Pitters bedankte sich bei allen Wahlbeteiligten, insbesondere bei den bestätigten Vorstandsmitgliedern für ihre Bereitschaft, sich für das Wohl der Gemeinschaft einzusetzen und wünschte ihnen viel Mut und Kraft für die kommenden sechs Jahre. So konnte die Versammlung beendet und sich dem gemütlichen Beisammensein gewidmet werden. Die schön aufgereihten Kuchenplatten auf der Kuchentafel wollten geleert werden. Nur wenige konnten dieser süßen Verführung wiederstehen und den lieblichen Klängen der Blasmusik schon gar nicht. Der letzte Kuchenkrümel war noch nicht vom Teller weggeputzt und schon tummelten sich Tanzfreudige auf der Tanzfläche. Nach einigen Tanzrunden und wohl gelockerten Gliedern gab es eine professionelle Tanzdarbietung von der Tanzgruppe der Siebenbürger Sachsen Nürnberg unter der Leitung von Rosi Bartel, die uns mit drei herrlichen Paartänzen erfreute. Danach wurde wieder selbst das Tanzbein geschwungen. Gegen 19.00 Uhr konnte man sich zum Abendessen und Verschnaufen hinsetzen. Ab 20.00 Uhr spielte die „New Romantic-Band“ auf, bis schließlich um 2.00 Uhr die letzte Tanzrunde angesagt wurde.Am Sonntagmorgen wurde um 10.00 Uhr im kleinen Schrannensaal zum Gottesdienst gerufen. Nach dem Vorspiel der Bläser begrüßte der alte Vorsitzende Werner Scheel ein letztes Mal alle Anwesenden. Nach dem gemeinsam gesungenen und von den Bläsern begleiteten Lied „Großer Gott wir loben dich“ gedachte Pfarrer Thomas Pitters der 68 Keisder, die in den letzten drei Jahren von uns gegangen sind, und leitete mit dem Wort aus der Heiligen Schrift, Psalm 103, Vers 1-5, zum Lied „Lobe den Herren“ über. Die Botschaft seiner Predigt lautete: Man soll Gott loben und danken und zuversichtlich sein, denn er ist der, der uns in der Vergangenheit geschützt und vergeben hat, jetzt uns Halt und Trost gibt und auf den wir auch in Zukunft bauen können. So können wir auch in gutem Glauben beim Auseinandergehen sagen: Gott erholt dich – Gott erhalte dich. Nach dem Schlussgebet, dem Lied „Nun danket alle Gott“ und dem gemeinsamen Vaterunser ging man beim Nachspiel der Bläser in sich und begab sich danach gesegnet auf den Weg zur Kranzniederlegung (begangen durch die Geschwister Caroline und Maximilian Scheel) am Ehrendenkmal. An der Gedenkstätte wurde nicht nur der Kriegsopfer, sondern aller Heimgegangenen gedacht. Pfarrer Thomas Pitters bedankte sich nochmals bei allen Beteiligten und Mitwirkenden und verabschiedete sich mit den besten Wünschen für die Zukunft und in der Hoffnung auf ein baldiges Wiedersehen, spätestens aber in drei Jahren hier in Dinkelsbühl.

Edith Ehrmann