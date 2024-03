Schlossverein: Neu gewählte Vorstandsmitglieder

Die Mitgliederversammlung des Vereins Siebenbürgisches Kulturzentrum „Schloss Horneck“ e.V. (SKSH) und die Wahl des neuen Vorstands fanden am 7. Oktober 2023 statt (siehe Folge 17 vom 30. Oktober 2023, Seite 5). Die neu in dieses Gremium gewählten Vorstände werden nachfolgend kurz vorgestellt.

ist gebürtige Schäßburgerin und wohnt in Baden-Baden. Die Fachärztin für Allgemeinmedizin hat bis zu ihrem Eintritt in den Ruhestand 2022 mit ihrem Ehemann Dr. Claus Heidner eine Praxis in ihrem Wohnort geführt. Ihre Verbundenheit mit und ihr Interesse an der fast tausendjährigen Kultur der Siebenbürger Sachsen wird treffend in einem Zitat von Wilhelm von Humboldt wiedergegeben: „Nur wer die Vergangenheit kennt, hat eine Zukunft“. Seit 2020 Mitglied im Schlossverein, übernimmt sie nun Aufgaben des Vorstands, vor allem in der Organisation, beim Verfassen von Texten, in der Pressearbeit und der Werbung für den Schlossverein.wurde in Speyer geboren und wohnt in Landau. Der promovierte Theologe ist Akademischer Direktor am Institut für Evangelische Theologie an der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau. Zudem ist er Lehrbeauftragter an der „Lucian Blaga“-Universität Hermannstadt. Seine Verbun- denheit zur Kultur und Geschichte Siebenbürgens wird durch seine herausragenden Schriften, seine Vorträge und die Mitgliedschaften, u.a. im Vorstand des Arbeitskreises für Siebenbürgische Landeskunde und seit 1997 in der Leitung dessen Sektion Kirchengeschichte deutlich. Von 2015 bis 2019 war er bereits Vorstandsmitglied im Schlossverein und hat sich bei den Schlossfesten 2018 und 2022 engagiert, zuletzt durch die Moderation der Filmvorführung über das Leben von Hans Otto Roth. Dr. Wien wird den Schlossverein in Siebenbürgen und hierzulande bei verschiedenen Anlässen vertreten und bekannt machen., geborene Bonfert, wurde in Weinheim a.d. Bergstraße geboren, wo sie auch wohnt. Sie hat als Erzieherin bis zu ihrem Eintritt in den Ruhestand an Schulen Vorschulkinder auf die 1. Klasse vorbereitet. Seit 2020 ist sie Mitglied im Schlossverein und war im Schlossteam beim Organisieren von Festen, ins­besondere bei der Betreuung der ­Informationsstände aktiv. Im Vorstand übernimmt sie die Verantwortung für Infostände des Schlossvereins, tätigt Einkäufe, organisiert und beschafft Werbematerial, unterstützt das Büro, wirbt neue Mitglieder und springt überall ein, wo Hilfe nötig ist., geboren in Nürnberg, wohnhaft in Crailsheim, wurde als Bundesjugendleiterin der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD) vom Verband der Siebenbürger Sachsen als Vorstandsmitglied des Schlossvereins nominiert. Sie studiert Germanistik im Kulturvergleich an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. Ehrenamtlich ist sie in der SJD-Bundesjugendleitung seit 2016 aktiv, zunächst als Kinderreferentin und seit 2019 als stellvertretende Bundesjugendleiterin. In der Landesjugendleitung Baden-Württemberg wirkte sie als Beisitzerin (2016-2019) und als Pressereferentin (2019-2022). Am 17. Juni 2023 wurde sie zur Bundesjugendleiterin gewählt. Natalie ersetzt in dieser Funktion den aus dem Amt geschiedenen Fabian Kloos.Die neuen Vorstände haben sich inzwischen gut eingearbeitet und haben sich aktiv in die Planung, Organisation und Durchführung der Veranstaltungen des Schlossvereins eingebracht sowie vielfältige Aufgaben übernommen. Ein besonderer Dank geht an alle Vorstandsmitglieder für ihre Bereitschaft, sich in der neuen Amtszeit für die Belange des SKSH e.V. mit vollem Elan einzusetzen.Für ihren erbrachten ehrenamtlichen Einsatz gilt den Vorstandsmitgliedern der Legislaturperiode 2021-2023 unser herzlicher Dank. Im Besonderen danken wir den Vorstandsmitgliedern, die sich nicht mehr zur Wiederwahl gestellt haben: Inge Hermann, Alfred Horst Deptner, Patrick Welther und Fabian Kloos. Helge Krempels