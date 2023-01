Trappolder Treffen am 29. Oktober in Mammendorf

Endlich war es soweit! Nach vier Jahren coronabedingter Pause konnten sich die Trappolder wieder zusammenfinden und miteinander reden, lachen, tanzen, feiern. Es war der letzte Tag der Sommerzeit dieses Jahres und das Wetter war noch voll und ganz auf Sommer eingestellt. Bei Temperaturen um die 24 Grad trafen sich die Trappolder zu einem gemeinsamen Gottesdienst in der St.-Nikolaus-Kirche in Mammendorf.

Trachtenträger beim Trappolder Treffen in Mammendorf. Foto: Gerda Braisch

Pfarrer Reinhard Zimmermann fand warme Worte in seiner Predigt und stellte deutlich heraus, wie der Zusammenhalt der Siebenbürger Sachsen sowie ihr Glauben und die Kirche über schwere Zeiten hinweggeholfen hat und wir auch jetzt in schwierigen Zeiten hier Halt finden.Nach dem Gottesdienst zogen alle in das Bürgerhaus in Mammendorf zum Mittagessen. Schnell füllte sich der große Saal und am Nachmittag konnten alle die vielen Trachtenträger beim Aufmarsch mit Unterstützung der Adjuvanten beklatschen. Sigrid Schnell und die Eheleute Erika und Walther Wagner wurden für ihre Jugendarbeit und ihren Einsatz für die Trappolder in der alten Heimat geehrt. Ganz überrascht und gerührt waren die drei, bedankten sich herzlichst und emotional für die Anerkennung und gaben amüsante Geschichten aus Trappold und mit den Trappoldern zum Besten. Wir durften alle in guten Erinnerungen schwelgen.Danach gab es Kaffee und Kuchen und die Trappolder hatten mal wieder gebacken wie die Weltmeister. Das Kuchenbüfett hatte rekordverdächtige Dimensionen und man wusste gar nicht, wo man hinschauen sollte, so viele wunderschöne sahnige und cremige, fruchtige und nussige Leckereien standen da aufgereiht, dass die Tafeln sich bogen. Es bildete sich eine sehr lange Schlange, aber jeder bekam etwas ab. Ein herzliches „Vergelt‘s Gott“ geht an die edlen Spender/-innen.Ab 18.00 Uhr spielte die Band „TraunSound“ zum Tanz auf und gab dem Treffen einen schönen musikalischen Rahmen. Das Wetter ließ es zu, dass man bis nach 19.00 Uhr draußen sitzen und sich in Ruhe unterhalten konnte bzw. die Kinder auf dem Spielplatz im Blick hatte. Manch Nachwuchs wollte schon die Band übernehmen … Das Wetter, die Musik und nicht zuletzt die fast 200 Trappolder haben zum Gelingen dieses Treffens beigetragen. Alle haben sich sichtlich wohlgefühlt und viele tanzten und feierten ausgelassen bis spät in die Nacht. Dieses Fest wird sicherlich allen in sehr guter Erinnerung bleiben.Die Trappolder planen wieder einen Ausflug zu unternehmen, damit die Zeit bis zum nächsten Treffen nicht zu lang wird. Vomsoll es nachgehen. Bei Interesse wendet euch bittean Michael Albert, E-Mail: albert-michael1[ät]gmx.de, oder Telefon: (08 21) 31 24 37.

Monika Bielz