Leschkircher trauern um Alt-Vorsitzenden Walter Eckardt

Die HOG Leschkirch trauert um ihren Alt-Vorsitzenden Walter Eckardt, der am 3. Januar 2023 in Bayreuth verstorben ist.

Walter Eckardt sprach beim ersten Leschkircher Treffen 1986 an der Gedenkstätte in Dinkelsbühl. Foto: Dr. Wilhelm Fielk

Walter Eckardt wurde am 6. September 1943 in Leschkirch geboren, als jüngstes von acht Geschwistern, in einer Zeit voller Entbehrungen, die von den Wirren des Krieges geprägt war. Nach der Grundschule in Leschkirch zog er zu seiner älteren Schwester nach Hermannstadt, wo er das deutsche Gymnasium besuchte. Nach erfolgreichem Matura-Abschluss kam er zuerst nach Marpod, wo er als Hilfslehrer arbeitete. Hier lernte er auch Marianne kennen, die ebenfalls Lehrerin war und seine Ehefrau werden sollte. Das junge Lehrerpaar zog später nach Leschkirch und gründete eine Familie, der im Lauf der Jahre vier Kinder geschenkt wurden. Marianne unterrichtete Erdkunde und Geschichte und Walter wurde Schulsekretär an der Grundschule in Leschkirch.Mit sehr viel Einfühlungsvermögen und Engagement brachten Walter und Marianne Eckardt sich in das gesellschaftliche und kulturelle Leben der Gemeinde ein. Allseits beliebt bei der Dorfgemeinschaft, pflegten sie das Miteinander aller Dorfbewohner, sei es im Kollegenkreis, vor allem aber auch das ihrer Schüler, gleich welcher Volksgruppe diese angehörten. Dieses brachte ihnen ein hohes Maß an Respekt und Anerkennung weit über die Grenzen Leschkirchs ein. Immer darauf bedacht, Beruf und Förderung unserer sächsischen Gemeinschaft in Einklang zu bringen, gelang es ihnen, hier Brücken zu bauen, was in diesen schwierigen Zeiten keine Selbstverständlichkeit war. So wirkten sie in unserer sächsischen Theatergruppe, Tanzgruppe oder bei den alljährlich stattfindenden Nachbarschaftsabenden in Sketchen und anderen kulturellen Beiträgen mit. Wie viele Siebenbürger Sachsen war auch das Ehepaar Eckardt bestrebt, seinen Kindern eine bessere Zukunft zu ermöglichen, und so ergriffen sie die Gelegenheit, Mitte der 80er Jahre in die Bundesrepublik Deutschland auszuwandern und letztendlich in Bayreuth ein Zuhause zu finden.In Deutschland angekommen, waren sie davon überzeugt, dass das Weiterbestehen unserer siebenbürgischen Identität nur gesichert werden kann, wenn unsere Landsleute wieder zusammenfinden. So fand auf Initiative von Walter Eckardt im Oktober 1986 das erste Leschkircher Treffen in Mönchsroth bei Dinkelsbühl statt. Bereits bei diesem Treffen wurde der Grundstein für die heutige HOG Leschkirch gelegt: Die Leschkircherinnen und Leschkircher wählten einen Vorstand und verfassten einen ersten Satzungsentwurf. Walter Eckardt wurde zum Vorsitzenden gewählt und es wurde festgelegt, dass das Leschkircher Treffen alle zwei Jahre stattfinden sollte.Walter Eckardt hat die Geschicke unserer HOG über lange Jahre geführt, er hat es meisterhaft geschafft, die Neuankömmlinge zu integrieren, in seiner Amtszeit wurde die „Leschkircher Liedertafel“, entsprungen aus dem überaus erfolgreichen Leschkircher Chor der Nachkriegszeit, wieder ins Leben gerufen und bis zur höchsten Auszeichnung geführt, der „Zelters-Plakette“, verliehen durch den Bundespräsidenten. Auch hat sich Walter Eckardt verstärkt in die Arbeit unseres HOG-Verbandes eingebracht und uns Leschkircher bei Tagungen und in den Führungsgremien unseres Regionalverbandes „Hermannstadt und Umgebung“ vertreten, ebenso in Gesprächen mit den Verantwortlichen der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien und der Gemeindeverwaltung von Leschkirch in der schwierigen Zeit des Umbruchs, als noch sehr vieles unter einem Fragezeichen stand und unmöglich schien. Immer wieder hat er sich dafür stark gemacht und dafür plädiert, dass die jüngere Generation mit in die Verantwortung eingebunden werden muss, und hat zum gegebenen Zeitpunkt uns, seinen Nachfolgern, den Weg geebnet, sein Werk weiterzuführen und seine Vision zu vollenden.Mit großer Ehrfurcht und voller Dankbarkeit blicken wir auf das Wirken unseres Landsmanns zurück. Die HOG Leschkirch und alle Leschkircherinnen und Leschkircher werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

Der Vorstand