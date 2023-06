16. Juni 2023

Trachtengruppe Großau beim Heimattag

So geht Gemeinschaft, dafür sind wir dankbar!“ So schrieb eine Teilnehmerin der Trachtengruppe Großau in den sozialen Medien und veröffentlichte dieses Gruppenbild vom Heimattag in Dinkelsbühl. „Jeder Einzelne hat seinen Beitrag geleistet!“ Besser hätte man das Miteinander der 85 Teilnehmer am Aufstellungsort während des Trachtenumzuges und nachher beim gemütlichen Beisammensein nicht umschreiben können.

HOG Großau beim Heimattag in Dinkelsbühl Der Freude des Wiedersehens folgten die letzten kleinen Handgriffe, um die Tracht „perfekt“ herzurichten: Ein Kopftuch musste noch gebunden werden, eine gerissene Perlenkette dennoch ihren Zweck erfüllen, ein Zopf geflochten werden. Aufmerksam und konstruktiv wurde die Gruppenaufstellung von den Teilnehmern mitgestaltet. Es war allen ein sehr großes Anliegen, die Tracht ordentlich und der Tradition entsprechend zu tragen und gleichzeitig sie den Zuschauern zu präsentieren. Der Same, den unsere Maria Schenker gelegt hat, trägt Frucht.



Das Jahresereignis „Großau feiert 800 Jahre“ seit der ersten urkundlichen Erwähnung im Jahre 1223 als „Insula Cristiana“ ehrte die Trachtengruppe und trug die Festtrachten der Großauer Sachsen und Landler. Familien mit ihren Kindern, konfirmierte sächsische Mädchen mit den Borten und der feinen Schürze, landlerische Mädchen mit Samtkopfband, sächsische Frauen mit dem weißem „Knäppdach“ und landlerische Frauen mit dem blauen „Krutschetiel“, Burschen und Männer haben seit jeher ihren festen Platz in der Gemeinschaft. Dieses wurde von einer Generation in die nächste über Jahrhunderte weitergegeben. Die Trachtengruppe versteht sich als lebendiger Traditionsträger und dankt allen Teilnehmern für ihre Treue und Hingabe. Einen besonderen Dank auch an Tanja Vogelhuber für die Organisation. Schön war es, bis zum nächsten Mal. Der Freude des Wiedersehens folgten die letzten kleinen Handgriffe, um die Tracht „perfekt“ herzurichten: Ein Kopftuch musste noch gebunden werden, eine gerissene Perlenkette dennoch ihren Zweck erfüllen, ein Zopf geflochten werden. Aufmerksam und konstruktiv wurde die Gruppenaufstellung von den Teilnehmern mitgestaltet. Es war allen ein sehr großes Anliegen, die Tracht ordentlich und der Tradition entsprechend zu tragen und gleichzeitig sie den Zuschauern zu präsentieren. Der Same, den unsere Maria Schenker gelegt hat, trägt Frucht.Das Jahresereignis „Großau feiert 800 Jahre“ seit der ersten urkundlichen Erwähnung im Jahre 1223 als „Insula Cristiana“ ehrte die Trachtengruppe und trug die Festtrachten der Großauer Sachsen und Landler. Familien mit ihren Kindern, konfirmierte sächsische Mädchen mit den Borten und der feinen Schürze, landlerische Mädchen mit Samtkopfband, sächsische Frauen mit dem weißem „Knäppdach“ und landlerische Frauen mit dem blauen „Krutschetiel“, Burschen und Männer haben seit jeher ihren festen Platz in der Gemeinschaft. Dieses wurde von einer Generation in die nächste über Jahrhunderte weitergegeben. Die Trachtengruppe versteht sich als lebendiger Traditionsträger und dankt allen Teilnehmern für ihre Treue und Hingabe. Einen besonderen Dank auch an Tanja Vogelhuber für die Organisation. Schön war es, bis zum nächsten Mal. Dagmar Baatz für die HOG Großau e.V.

Schlagwörter: Großau, HOG, Heimattag, Dinkelsbühl, Trachtenträger

Bewerten: 2 Bewertungen:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.