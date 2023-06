Gelungenes Roder Treffen und Teilnahme am Heimattag

Einen unvergesslichen Tag erlebten die etwa 170 Teilnehmer des 18. Roder Treffens, die sich am 20. Mai im Genossenschaftssaalbau Bauernfeind in Nürnberg eingefunden hatten. Mit großer Spannung hatte das Organisationsteam erwartet, wie sich die Veränderungen gegenüber den bisherigen Treffen auswirken würden, denn sowohl der Zeitpunkt als auch der Ort der Veranstaltung waren neu und ungewohnt. Aus organisatorischen Gründen wurde der Veranstaltungsort von Iphofen nach Nürnberg verlegt. Weil sich unser üblicher Septembertermin mit der Teilnahme am Oktoberfestumzug überschnitten hätte, wurde das Treffen ausnahmsweise auf Mai vorverlegt. Die künftigen Roder Treffen werden aber wieder im September stattfinden.

Nach der Ehrung beim Roder Treffen: Adelheid Roth, Katharina Bell, Ilse Bell, Annette Folkendt (von links nach rechts). Foto: Hermann Depner

Unsere Erwartungen wurden mehr als erfüllt: Der Zuspruch war groß und die Teilnehmerzahl erfreulich. Das ist nicht zuletzt den Gruppen zu verdanken, die sich beim Treffen zu Jahrgangs-, Klassen- oder Schülertreffen einfanden, was auch für die Zukunft allgemein gerne empfohlen wird. Positiv hervorzuheben ist, dass alle Generationen gut vertreten waren und viele engagierte Jugendliche mitmachen. Es war ein stimmungsvolles Treffen; die zahlreichen Trachtenträger vermittelten Verbundenheit und ein besonderes Heimatgefühl.Neben herzlichen Begrüßungen und angeregten Gesprächen sorgte die Siebenbürger Blaskapelle Nürnberg während der Mittagszeit für gute Feststimmung. Nach dem Mittagessen lud das verführerische Kuchen- und Tortenbüfett wieder zum Genießen ein. Für die zahlreichen Kuchenspenden danken wir herzlich!Am Nachmittag eröffnete Annette Folkendt, Vorsitzende der HOG Rode, das offizielle Programm mit ihrer Begrüßungsansprache, gefolgt von einem gemeinsam gesungenen Kirchenlied. Horst Schuller hatte sein eindrucksvolles Gedicht „Kinder, wie die Zeit vergeht!“ den Schulkollegen des Jahrgangs 1943 gewidmet und bot damit allen eine nachdenkliche Zeitreise durch 80 Lebensjahre.In dem Rechenschaftsbericht hielt Annette Folkendt einen Rückblick auf die letzten zwei Jahre und gab Aufschluss über die Aktivitäten und Höhepunkte der letzten Amtsperiode. Georg Burtz verlas den Kassenbericht, den die Kassenreferentin Heidrun Depner erstellt hatte, die krankheitsbedingt leider nicht am Treffen teilnehmen konnte. Horst Schuller bestätigte die vorgenommene Kassenprüfung und die Richtigkeit aller Abrechnungen und Belege, wonach der alte Vorstand entlastet wurde. Georg Burtz dankte unserer langjährigen Wahlleiterin Susanne Bell aus Waldkraiburg, die aus gesundheitlichen Gründen nicht zum Treffen kommen konnte. Als Dank für ihre langjährige Unterstützung ließen wir ihr eine Urkunde mit einem Blumengruß zukommen, verbunden mit den besten Wünschen.Unter der Wahlleiterin Gerda Knall wurden die Vorstandsmitglieder jeweils mit eindeutiger Mehrheit wieder gewählt, und zwar: Annette Folkendt zur Vorsitzenden, Georg Burtz zum stellvertretenden Vorsitzenden, Heidrun Depner zur Referentin Kasse und Mitgliederverwaltung, Adelheid Roth zur Referentin Kultur und Pressearbeit, Susann Schmidt zur Referentin Soziales, Jugend und Familie. Des Weiteren wurde Gertrud Grünwald in Abwesenheit als Kassenprüferin wieder gewählt. Horst Schuller stellte sich als Kassenprüfer nicht mehr zur Wahl, er wurde mit einer Ehrenurkunde und einem Weinpräsent dankend verabschiedet. Als Nachfolgerin wurde Susanne Kopes, geborene Schmidt, zur zweiten Kassenprüferin gewählt. Der neue HOG-Vorstand mit Annette Folkendt an der Spitze wird nun seine Arbeit fortsetzen.Eine Ära ging 2021 zu Ende, als unser damaliger Vorsitzender Hans Karl Bell sein Amt niederlegte. Er war nicht nur Gründungsmitglied unseres Vereins, sondern er hat die Vereinsgründung maßgeblich auf den Weg gebracht und seither die Geschicke unserer HOG und unser Vereinsleben mit voller Hingabe geleitet und geprägt. In Dankbarkeit für seinen außergewöhnlichen Einsatz zugunsten unseres Vereins und für die Gemeinschaft der Roder wurde gemäß unserem einstimmigen Vorstandsbeschluss und mit eindeutiger Zustimmung der anwesenden HOG-Mitglieder Hans Karl Bell zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Unter großem Applaus nahm unser Ehrenvorsitzender eine Urkunde und ein Weinpräsent in Empfang und wir freuen uns, dass uns Hans Karl somit weiterhin beratend zur Seite stehen wird.Es folgten zwei weitere Ehrungen: Über die von Susanne Bell ins Leben gerufene Stiftung „In Memoriam Johann Bell“ wurde die „Ehrenmitgliedschaft der HOG Rode“ an Katharina Bell und Ilse Bell verliehen; damit wurden ihre besonderen Verdienste um unsere Gemeinschaft gewürdigt. In ihrer Laudatio ging Adelheid Roth auf die außergewöhnlichen Leistungen der beiden Frauen ein und überreichte ihnen die Urkunden und je einen Blumenstrauß.Kultureller Höhepunkt des Treffens war der berauschende Auftritt der Tanzgruppe Nürnberg, die in ihren schönen Trachten und mit ihren flotten Tänzen begeisterte. Zur abendlichen Tanzunterhaltung hießen wir erstmals bei einem Roder Treffen auch zusätzliche Ballgäste willkommen. So wurde zur super Stimmungsmusik der jungen und spritzigen „Combo-Band“ gemeinsam die Tanzfläche gestürmt und bis zu später Stunde gefeiert. In einer Tanzpause konnten wir eine ganz besondere Showeinlage genießen: Kathrin Depner und ihr Tanzpartner Anton Kurz schwebten mit drei professionellen Standardtänzen glamourös übers Parkett und entführten uns in die Welt des Tanzsports. Den beiden wünschen wir weiterhin viel Spaß und Erfolg beim Tanzen!Bei bester Stimmung ging dieser schöne Tag viel zu schnell zu Ende. Zahlreiche Fotos vom Treffen sind auf unserer Homepage unter www.hogrode.de zu finden. Wir danken allen, die mit ihrer Teilnahme und Unterstützung diesen schönen Tag mitgestaltet haben.

Adelheid Roth

Wir haben ein echtes Brautpaar! Woi es de Bruljewt?

Roder Trachtengruppe mit echtem Brautpaar in Dinkelsbühl. Foto: Erich Schmidt

Am Pfingstsonntag, dem 28. Mai, nahmen Trachtenträger der HOG Rode am traditionellen Trachtenumzug am Heimattag in Dinkelsbühl teil. Bei traumhaftem Sonnenschein präsentierten insgesamt 35 Roderinnen und Roder und deren Partner die Trachtenvielfalt der HOG Rode. Angeführt wurde der Zug vom frisch verlobten Brautpaar Alexander Burtz und Julia Konnerth, begleitet von ihrem Brautknecht Dominik Depner und ihrer Brautmagd Kathrin Depner. Es folgte der Hochzeitszug mit jungen Frauen in Sommertracht, gebockelte und geschleierte Frauen mit Pelz- oder schwarzen Leibchen in den typischen grünen oder blauen Kirchenröcken. Die Herren trugen traditionell einen Kirchenpelz mit dem dazugehörigen Marderhut oder das siebenbürgische Hemd mit bestickter Krawatte. Dank gebührt in erster Linie den aktiven Teilnehmern. Der Vorstand der HOG Rode bedankt sich auch ganz herzlich für die Unterstützung der Helferinnen, welche tatkräftig beim Ankleiden der einzelnen Trachtenträger beteiligt waren: Susanne Arndt, Hermine Kopes, Susanne Kopes, Susanne Schmidt und Katharina Folkendt.Wir laden alle Interessierten ein, sich amin München aktiv zu beteiligen. Ihr habt keine eigene Tracht? Kein Problem, wir unterstützen gerne bei der Vermittlung passenderer Trachtenteile. Infos und Anmeldungen über den Vorstand der HOG Rode. Bilder und Videos finden Sie auf der Homepage: www.hogrode.de

Susann Schmidt