4. Juli 2024

Pfingsten ohne Heimattag in Dinkelsbühl – undenkbar!

So empfanden einige Mitglieder des Kreisverbands Kassel. Da ein längerer Aufenthalt aus verschiedenen Gründen nicht möglich war, beschloss man eine Tagestour am Pfingstsonntag zu machen. Die Abfahrt um fünf Uhr in der Früh trübte nicht die Vorfreude auf den kommenden Tag. Wie gewohnt, waren schon bei der Pause Pali, Hunklich und gute Laune am Start.

Kreisverband Kassel beim Heimattag: Gruppenbild mit Teilnehmern aus Nimesch, Stolzenburg, Baaßen. Foto: Falko Klatt Bevor wir uns aber selbst ans Marschieren machten, hatten wir durch unsere Startposition und den Beginn an der Gedenkstätte die Gelegenheit, alle anderen Gruppen zu sehen und zu bejubeln. Die Kleinsten des Kreisverbands Kassel beim Festumzug des Heimattages in Dinkelsbühl: Helene Thellmann und Romy Achilles. Foto: Falko Klatt Nach dem offiziellen Teil standen auch die anderen gewohnten Programmpunkte auf der Tagesordnung. Kulturelle und kulinarische Angebote wurden gern genutzt; man traf Freunde und Bekannte vor der Schranne, im Spitalhof oder auf dem Spielplatz. Da es erst um 21.30 Uhr mit dem Bus wieder nach Nordhessen gehen sollte, hatten wir auch Zeit, das Open-Air-Konzert zum Zuhören und Mitsingen zu besuchen. Ich glaube, dass ich für viele spreche, dass es ein besonderes Gefühl ist, in der Menge zu stehen und mit Freunden und Fremden zu schunkeln und gemeinsam zu singen. Trotz der Anstrengungen, die so ein Tag mit sich bringt, ist da vor allem Dankbarkeit für so schöne gemeinsame Erlebnisse. Mit dem Bus hielten wir auf der „Schwedenwiese“ in Dinkelsbühl, wo sich der Großteil der Mitreisenden gleich daran machte, sich in Schale zu werfen. Unterröcke, Blusen, Schürzen, Trachtenröcke, Hemden, Krawatten, Gürtel – alles wurde schnell ausgepackt und angezogen, Haare geflochten, „Moschken“ geknüpft und Bollerwagen geschmückt. Denn es war klar, dass wir nicht nur als Zuschauer angereist waren. Getreu dem diesjährigen Motto des Heimattages „75 Jahre Gemeinschaft – Mach mit!“ durften wir an 100. Stelle des Umzuges das Land Hessen vertreten. Das Beste kommt bekanntlich zum Schluss.Bevor wir uns aber selbst ans Marschieren machten, hatten wir durch unsere Startposition und den Beginn an der Gedenkstätte die Gelegenheit, alle anderen Gruppen zu sehen und zu bejubeln.Nach dem offiziellen Teil standen auch die anderen gewohnten Programmpunkte auf der Tagesordnung. Kulturelle und kulinarische Angebote wurden gern genutzt; man traf Freunde und Bekannte vor der Schranne, im Spitalhof oder auf dem Spielplatz. Da es erst um 21.30 Uhr mit dem Bus wieder nach Nordhessen gehen sollte, hatten wir auch Zeit, das Open-Air-Konzert zum Zuhören und Mitsingen zu besuchen. Ich glaube, dass ich für viele spreche, dass es ein besonderes Gefühl ist, in der Menge zu stehen und mit Freunden und Fremden zu schunkeln und gemeinsam zu singen. Trotz der Anstrengungen, die so ein Tag mit sich bringt, ist da vor allem Dankbarkeit für so schöne gemeinsame Erlebnisse. Anne Achilles

Schlagwörter: Kassel, Heimattag 2024, Trachtenumzug

