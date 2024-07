Auf Wiedersehen in Rode!

Die HOG Rode sieht mit Freuden dem baldigen Heimattreffen am Dienstag, dem 6. August, entgegen und lädt nochmals herzlich zur Teilnahme ein. Wer sich noch nicht angemeldet hat, kann dies noch bis Ende Juli tun, und zwar durch Überweisung der Teilnehmergebühr von 15 Euro auf das Konto der HOG Rode. Alle erforderlichen Kontakte, Bankverbindung usw. sind unserer Homepage bzw. unserem Nachrichtenheft 2023 zu entnehmen.

Aufruf an alle Roder zum Trachtenumzug in Hermannstadt

Das Heimattreffen beginnt um 11.00 Uhr mit einem traditionellen Gottesdienst in unserer Heimatkirche und wird von Dechant Dr. Hans Bruno Fröhlich und Pfarrerin Angelika Beer gehalten. Zur Feier der goldenen Konfirmation werden die Geburtsjahrgänge 1958-1959 den Segen empfangen. Der Gottesdienst wird von der Siebenbürgischen Blaskapelle Nürnberg feierlich mitgestaltet und endet mit einem gemeinsamen Opfergang zugunsten unserer Heimatkirche.Ab 13.00 Uhr beginnt der Festbetrieb auf dem Gelände am Haus der Begegnung, wobei die Siebenbürgische Blaskapelle Nürnberg für gute Unterhaltung und Feststimmung sorgen wird. Für das leibliche Wohl steht ein Imbisswagen mit vielen leckeren Spezialitäten bereit. Die Verpflegung erfolgt auf eigene Kosten, die Bezahlung erfolgt in Landeswährung. Ein gemeinsamer Besuch des Friedhofs ist für 15.00 Uhr geplant. Pfarrerin Angelika Beer wird dort eine kurze Andacht halten, musikalisch umrahmt von einer Nürnberger Bläsergruppe. Danach kann jeder nach Belieben die Gräber der Vorfahren aufsuchen und Blumen niederlegen.Nach einer wohlverdienten Stärkung bei Kaffee und Kuchen folgt der kulturelle Höhepunkt: Die Siebenbürger Tanzgruppe Würzburg wird uns etwa 17.00 Uhr mit schwungvollen Volkstänzen erfreuen und den einen oder anderen vielleicht gar zum Mitmachen begeistern. Wir freuen uns auf einen sicherlich stimmungsvollen Tag in Rode, den wir gemütlich am Lagerfeuer ausklingen lassen können! Freunde und Bekannte sind in Rode ebenfalls herzlich willkommen, um mit uns zu feiern, insbesondere aus den umliegenden Nachbargemeinden. Ab 20.00 Uhr lädt Gerhard Roth zu einem „Heimat-Ball“ mit „MELODY & FREUNDE“ in den neuen Gemeindesaal in Rode ein.Für die Vorbereitungen vor Ort werden dringend noch freiwillige Helfer/-innen gesucht, die am Montag beim Aufbau und/oder am Mittwoch beim Abbau mithelfen. Wir haben aktuell in Rode keinen Verwalter und sind deshalb für jede helfende Hand dankbar. Herzlich willkommen und auf Wiedersehen in Rode!An unsere Roderinnen und Roder ergeht der Aufruf, sich am Samstag, demam Trachtenumzug des Großen Sachsentreffens in Hermannstadt zu beteiligen. Der Umzug startet um 10.00 Uhr auf dem Huetplatz, die Aufstellung beginnt um 9.30 Uhr. Die Anmeldung erbitten wir über www.hogrode.de und freuen uns auf viele Teilnehmer. Wir wollen uns schließlich wieder als eigene, stattliche Roder Trachtengruppe präsentieren.

Adelheid Roth