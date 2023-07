24. Juli 2023

HOG Schönau beim Heimattag in Dinkelsbühl

Die Vorbereitungen für das Treffen der Schönauer am Heimattag in Dinkelsbühl begannen schon Wochen im Vorfeld. In diesem Jahr war die 3. Nachbarschaft beauftragt, das Organisatorische zu stemmen.

Schönauer Trachtenträger beim 73. Heimattag der Siebenbürger Sachsen in Dinkelsbühl. Foto: privat Nicht nur die Trachten für die Beteiligung am Festzug mussten hergerichtet werden, auch die Lokalität, der Schrebergarten von Martin, wo sich die Schönauer am Heimattag trafen.



Bei schönstem Wetter, mit vielen motivierten Helfern und guter Organisation konnten über 200 Schönauer und weitere Gäste das Beisammensein genießen. Über zwei Tage verteilt, wurde bei guter Stimmung gegrillt, gegessen, getrunken und gesungen. Unterstützt von den anderen Nachbarschaften in Regie unseres HOG-Vorstandes Hans Gärtner nahm eine ansehnliche Anzahl von Trachtenträgern am Festumzug teil. Die positive Resonanz der Besucher und Helfer bestärkt uns darin, den Geist der Gemeinschaft am Leben zu halten. Herzlicher Dank an alle Besucher, Kuchenspender, aber hauptsächlich den Helfern. Wir waren ein super Team! Christa Reckerth & Hedda Gahl

