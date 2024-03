Heimattag 2024: Anmeldungen bei der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD)

Heimattags-Shirt 2024

Zeltplatz

Nachdem unsere Heimattags-Shirts letztes Jahr so gut bei euch ankamen, wollen wir dieses Jahr in die nächste Runde gehen. Auf unserer Website könnt ihr das speziell angefertigte T-Shirt für den diesjährigen Heimattag verbindlich vorbestellen. Nur so können wir euch garantieren, dass ihr vor Ort auch noch eines bekommt, denn die Anzahl ist limitiert. Und während alles andere teurer wird, bleibt der Preis für unsere Mitglieder bei 10 Euro pro Stück konstant. Bestellschluss: 5. April 2024. Link: https://sjd-siebenbuerger.de/hidden/heimattagsshirt-2024/ Wir, das Zeltplatzteam, freuen uns darauf, euch in diesem Jahr wieder auf dem Zeltplatz begrüßen zu dürfen. Im Zuge des Heimattags der Siebenbürger Sachsen in Dinkelsbühl wird es in diesem Jahr ein paar kleinere Änderungen geben. Was gleich bleibt, ist das Team, alle weiteren Infos zum Zeltplatz erhaltet ihr im folgenden Text. Für diejenigen, die noch keine genaue Vorstellung haben, wo sie übernachten sollen: Wie immer werden ab Freitagmittag, 12.00 Uhr, die Tore zum Zeltplatz geöffnet, also packt eure Zelte ein und kommt zu uns (am Bahndamm an der Luitpoldstraße)! Wann: Freitag,, ab 12.00 Uhr Wo: dieselbe Location, am Bahndamm an der Luitpoldstraße Parken: Das Parken der Autos wird in diesem Jahr wieder direkt am Zeltplatz möglich sein. Dafür wird ein eigens abgetrennter Bereich angrenzend zum Zeltplatz eingerichtet.Zufahrt zum Parkplatz: Die Zufahrt zum Zeltplatz und damit zum Parkplatz wird in diesem Jahr etwas anders sein als gewohnt. Wir informieren Euch zeitnah über die Gegebenheiten per E-Mail und Social Media. Verfolgt also fleißig den SJD Instagram Account [ät]sjd_deAnmeldung Zeltplatz: Freitag am Parkplatz für alle, die mit dem Auto anreisen. Alle fußläufigen Besucher können sich am gewohnten Eingang anmelden. Ab Samstag gilt für alle der gewohnte Eingang als Anmeldestation. Kosten: 30 Euro für Mitglieder der SJD und des Verbandes der Siebenbürger Sachsen, 55 Euro für Nicht-Mitglieder. 15 Euro für das Festabzeichen. 10 Euro für die Müllkaution (wird bei Abgabe einesMüllbeutels erstattet). Für Besucher des Zeltplatzes wird eine Kaution in Höhe von 50 Euro erhoben, welche bis 0 Uhr nachts bei Verlassen des Zeltplatzes erstattet wird.Die Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland (SJD) ist als Jugendorganisation des Verbandes verpflichtet, die Bestimmungen des ­Jugendschutzgesetzes einzuhalten. Jugendliche unter 18 Jahren dürfen den Zeltplatz nur mit dem entsprechenden Formular zur Erziehungsbeauftragung gemäß Jugendschutz betreten.Die SJD ist durch das Jugendschutzgesetz verpflichtet, dies zu überprüfen und gegebenenfalls Maßnahmen zu ergreifen – im schlimmsten Fall bedeutet das den Ausschluss vom Zutritt auf den Zeltplatz. Bitte gebt diese Info auch an Jugendliche weiter, die unsere Zeitung nicht bekommen.Die Zeltplatzordnung, die am Eingang des Zeltplatzes ausliegt, ist zwingend einzuhalten! Wir möchten im Vorfeld darauf hinweisen, dass wie in jedem Jahr auch dieses Jahr auf die Lautstärke geachtet werden muss! Das Sicherheitspersonal wird bereits bei der Anreise Kontrollen durchführen und gegebenenfalls große Anlagen, Mikrofone oder Ähnliches einkassieren. Von 3.00 bis 8.00 Uhr darf keine Musik mehr gespielt werden! Auch dieses Jahr suchen wir, das Zeltplatzteam, fleißige Helfer, die uns beim Auf- und Abbau sowie während des Heimattages tatkräftig unterstützen, denn solch eine Veranstaltung ist nur mit eurer Hilfe zu bewältigen. Aus diesem Grund brauchen wir DICH! Solltest du dich angesprochen fühlen, melde dich bis zumWeitere Infos zur Anmeldung als Zeltplatzhelfer, als Zelter und zum Jugendschutzformular findest du auf unserer Webseite.Anmeldung Zelter: https://sjd-siebenbuerger.de/veranstaltungen/heimattag/jugendzeltplatz-am-heimattag/anmeldung-zelter/ Anmeldung Zeltplatzhelfer: https://sjd-siebenbuerger.de/veranstaltungen/heimattag/jugendzeltplatz-am-heimattag/anmeldung-zeltplatzhelfer/ Im Hinblick auf die einfachere Datenverarbeitung unsererseits bitten wir darum euchüber unsere Homepage anzumelden. Über den QR-Code werdet ihr direkt zu den Links für die Anmeldungen weitergeleitet. Bei weiteren Fragen schreibt uns gerne eine Mail an: zeltplatz@sjd-siebenbuerger.de. Merci – Euer Zeltplatzteam 2024!

Bernd Breit, Frederike Stamm, Verena Konnerth, Tobias Krempels

Unser Nachwuchs präsentiert sich

Tanzveranstaltung „Aus Liebe zur Tradition”

Heimattag Nachwuchsprogramm 2023

Liebe Kinder und Jugendliche, bald geht es wieder los: „Unser Nachwuchs präsentiert sich“ – die Bühne gehört euch! Am Samstag, den, um 14.00 Uhr erstrahlt der Schrannenfestsaal im Glanz eurer Talente: von mitreißender Musik über beeindruckende Tanzdarbietungen bis hin zu kreativen Gedichten und amüsanten Witzen. Egal, ob ihr ein Instrument beherrscht, singt, als Band auftritt, Tänze vorführt oder eure poetische Ader zeigt – eurer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt! Ob allein oder im Team, wir sind voller Vorfreude und gespannt auf einen unvergesslichen Nachmittag mit euch. Seid dabei und teilt eure Leidenschaft mit unserem begeisterten Publikum!Diese Veranstaltung wird von Melanie Pauli, stellvertretenden Bundesjugendleiterin der SJD, gemeinsam mit Natalie Bertleff, Bundesjugendleiterin der SJD, organisiert. Meldet euch bitteauf unserer Webseite über folgenden Link oder den oben abgebildeten QR-Code an. Link: https://sjd-siebenbuerger.de/veranstaltungen/heimattag/schranne/anmeldung-nachwuchsprogramm/ Bei Fragen meldet euch bei Melanie Pauli per E-Mail kinderreferat[ät]sjd-siebenbuerger.de. Link: https://sjd-siebenbuerger.de/veranstaltungen/heimattag/schranne/anmeldung-nachwuchsprogramm Laute Musik, begeistertes Klatschen und strahlende, lachende Gesichter. Wie jedes Jahr freuen wir uns auch dieses Mal wieder auf die Volkstanzveranstaltung der SJD.Hier der Aufruf an alle Tanzgruppen, meldet euch an und verzaubert am Pfingstsonntag alle mit euren Tanzkünsten. Amtreten dieauf. Die Reihenfolge der Einzeldarbietungen wird am Heimattag durch Aushang am Infostand vor der Schranne und am Zeltplatz bekannt gegeben. Beachtet bitte auch, dass dieser Aufruf für die Einzeldarbietungen und das gemeinsame Tanzen am Sonntagnachmittag gilt.Meldet euch bitte bis zumauf unserer Webseite über unser Formular an. Bei weiteren Fragen wendet euch bitte an die Kulturreferentin der SJD, Sandra Bruss, per Mail an kultur[ät]sjd-siebenbuerger.de . Link: https://sjd-siebenbuerger.de/veranstaltungen/heimattag/schranne/anmeldung-tanzauftritt-heimattag/