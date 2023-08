20. August 2023

Nordsiebenbürger Kirmes (Kirchweihfest) in Nürnberg

Am 16. September findet in der Event-Halle Gartenstadt das Nordsiebenbürger Treffen statt, zu dem wir herzlich alle einladen, die sich uns verbunden fühlen. Mit dem Nordsiebenbürger Treffen bieten wir allen Gemeinden um Bistritz und den Bistritzern, die keine Möglichkeit haben, ein eigenes Treffen zu organisieren, in diesem Rahmen die Gelegenheit einer Zusammenkunft.

Durch den Schulbesuch in Bistritz und durch viele andere kulturelle Aktivitäten kannte man die siebenbürgischen Landsleute der Umgebung, besuchte gegenseitig die Kirchweihen in den umliegenden Gemeinden und freute sich über die Zusammenkunft. Daran möchten wir anknüpfen. Geben wir allen, die noch mobil sind und noch Freude an der Gemeinschaft haben, noch einmal die Möglichkeit eines Wiedersehens mit Gleichgesinnten! Lasst uns in Erinnerungen an früher schwelgen. Auch Klassentreffen können in diesem Rahmen geplant und organisiert werden – um gemeinsame Sitzmöglichkeiten zu schaffen, ist eine Anmeldung mit Personenzahl notwendig. Wir bitten alle Sprecher der Heimatortsgemeinschaften, den Termin an die bekannten Anschriften in ihrem Ort weiterzugeben und um Teilnahme zu werben. Das Treffen beginnt um 14.30 Uhr mit einer Andacht im Saal. Anschließend, gegen 15.30 Uhr, Kaffeepause mit leckeren Kuchen der Konditorei Ludwig aus Nürnberg. Um 15.30 Uhr ca. zweistündiger Auftritt der Blaskapelle Blechklang unter der Leitung von Hans Eichinger.



Die Tanzgruppe der Siebenbürger Sachsen Nürnberg wird uns zwischendurch in den wunderschönen Nordsiebenbürger Trachten auf ein noch nie dagewesenes Kirchweihfest der Nordsiebenbürger in Nürnberg mit ihrem Auftritt einstimmen, lasst euch überraschen! Um euer aller Unterstützung wird deswegen gebeten! Da wir der Veranstaltung einen heimatlichen Rahmen verleihen möchten, würden wir uns über viele Trachtenträger freuen. Fotos und Videos davon sollen uns noch lange an dieses Treffen erinnern, welches ja in diesem Jahr durch die Wiedereinweihung der Bistritzer Kirche im Mai einen besonderen Stellenwert erhält. Auch unsere Jüngsten in Tracht zu sehen, wäre ein Traum. Ab 17.30 Uhr Beginn der Tanzunterhaltung. Für gute Stimmung sorgt das „Magic Duo“.



Am Vormittag des 16. September um 10.30 Uhr findet die Mitgliederversammlung mit Wahlen der HOG Bistritz-Nösen statt. Jeder, der möchte, ist eingeladen, dabei zu sein. Anschließend kann das Mittagessen im Saal eingenommen werden. Das weitere Programm wie oben beschrieben.



Nähere Informationen bei Annemarie Wagner, Telefon: (0170) 8577186.

Schlagwörter: Nordsiebenbürgen, Treffen, Kirchweih

