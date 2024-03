Evakuierungsgedenken am 20. April in Nürnberg

2024 jährt sich die Evakuierung der Nordsiebenbürger Sachsen zum 80. Mal. „Vor 80 Jahren: Exodus der Nordsiebenbürger Sachsen. Evakuierung der Nordsiebenbürger Sachsen 1944 und ihre sozialpolitischen und kulturellen Folgen“ ist der Titel einer Gedenkveranstaltung mit Vorträgen und Zeitzeugengesprächen, die am Samstag, den 20. April, 9.00-21.00 Uhr im Haus der Heimat in Nürnberg stattfindet.

Evakuierungswege der Nordsiebenbürger Sachsen

2024 jährt sich zum 80. Mal die Evakuierung der Nordsiebenbürger Sachsen. Am 23. August 1944 ließ der rumänische König Mihai I. den Staatsführer Ion Antonescu verhaften, Rumänien trat aus dem Krieg gegen die Sowjetunion aus und in den Krieg gegen Nazideutschland ein. Die Rote Armee nahm Rumänien weitgehend kampflos ein, ab September begannen in Nordsiebenbürgen, das seit 1940 zu Ungarn gehörte, an der rumänisch-ungarischen Grenze heftige Kämpfe zwischen deutschen und sowjetischen Streitkräften. Auf Geheiß der deutschen Wehrmacht wurden daraufhin Mitte September 1944 die rund 40.000 Nordsiebenbürger Sachsen mit Pferdefuhrwerken, Eisenbahnen und Militärlastern gegen Westen (Österreich, Sudetenland) evakuiert und untergebracht. Die bei Kriegsende in den sowjetischen Besatzungszonen Deutschlands und Österreichs sowie in der Tschechoslowakei befindlichen Sachsen wurden im Juni/Juli 1945 auf Befehl der sowjetischen Besatzung nach Siebenbürgen rückgeführt (ca. 6000). In der Heimat folgen Enteignung, Lager und Zwangsarbeit, Entrechtung, kommunistische Unterdrückung. Zum Teil gelang nach Jahren der Wiederaufbau einer deutschen Gemeinschaft, ca. ab 1969/1970 folgt die Auswanderung besonders nach Deutschland.Mehrere Vorträge und Zeitzeugengespräche sollen das Geschehen und seine Folgen einordnen und verdeutlichen. Für die Organisation der Veranstaltung im Großen Saal und Seminarraum plus Küche im Haus der Heimat zeichnet die Heimatortsgemeinschaft Bistritz-Nösen (verantwortlich: Horst Göbbel und Annemarie Wagner). Mittagessen, Kaffee und Abendessen stehen bereit. Anmeldungen bis 12. April bei Annemarie Wagner per Telefon oder WhatsApp: (01 70) 8 57 71 86