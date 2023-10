Erstes Gemeindefest in Zeiden

Aus den heimatkundlichen Publikationen ist dem einen oder anderen bekannt, dass die heutige evangelische Kirche in Zeiden in vorreformatorischer Zeit den Heiligen Georg und Michael geweiht war. Zum Georgstag und Michaelistag fanden bis in die jüngste Zeit in Zeiden auch die Jahrmärkte statt.

Die Zeidner Tanzgruppe mit Nachbarvater Rainer Lehni und Gästen aus Augsburg

Da es in Zeiden bisher kein eigentliches Gemeindefest in dem Sinne gegeben hat, beschloss das Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde A.B. Zeiden auf Vorschlag von Pfarrer Danielis Mare, ein solches Gemeindefest einzuführen. Dieses soll künftig immer am Sonntag nach Michaelis stattfinden. Wie bei jeder Neuerung waren sich die Veranstalter anfangs etwas unsicher, wie der Zuspruch sein wird. Man kann es vorwegnehmen, alle Erwartungen von Pfarrer und Presbyterium wurden übertroffen.Bei schönstem Herbstwetter fand das Gemeindefest am 1. Oktober in der Zeidner Kirchenburg statt. Über 100 Anmeldungen gab es im Vorfeld, was die Veranstalter sehr erfreute. Neben den eigenen Kirchengemeindemitgliedern waren auch Gäste aus Heldsdorf angemeldet, die dortige Kirchengemeinde wird ebenfalls von Pfarrer Mare betreut. Aus Deutschland waren ebenfalls Zeidner und andere Siebenbürger Sachsen mit dabei, die ihren Besuch in der alten Heimat mit dem Besuch des Gemeindefestes verbanden. Die Zeidner Nachbarschaft in Deutschland war durch ihren Nachbarvater Rainer Lehni vertreten.Nach dem Sonntagsgottesdienst, wie immer musikalisch von Organist Klaus-Dieter Untch besonders gestaltet, versammelte sich die Festgemeinde an den schön gedeckten Tischen im Kirchhof, wo man zwischen Kirche und Weberturm im Schatten der Apfelbäume Platz nehmen konnte. Nach der Begrüßung durch Pfarrer Danielis Mare überbrachte Nachbarvater Rainer Lehni die Grüße der Zeidner aus Deutschland und freute sich, dass dieses erste Gemeindefest einen solch großen Zuspruch erfahren hat. Angekündigt wurde auch eine weitere Begegnung der Zeidner von hüben und drüben, die im Sommer 2024 anlässlich des Großen Sachsentreffens in Hermannstadt stattfinden soll.Tänzerisch umrahmt wurde das Fest von der Zeidner Tanzgruppe, geleitet von Christine Vlădărean, die mehrere Volkstänze zeigte und zum Abschluss die Zuschauer zum Schicksalswalzer einlud. Für die musikalische Umrahmung sorgte Klaus-Dieter Untch, der mit seinen Burzenbläsern deutsche und siebenbürgisch-sächsische Weisen zu Gehör brachte. Kein Gemeindefest kommt ohne kulinarische Leckerbissen auf. Vom neuen Grill der Kirchengemeinde konnte man sich mit leckerem Gegrillten versorgen. Zur Kaffeezeit wurde typisches Kleingebäck aufgetischt, dass die Damen des Nähkreises vorbereitet hatten.In den späten Nachmittagsstunden ging dieses erste Gemeindefest zu Ende. Es ist ein großer Beitrag zum Erhalt der kleinen sächsischen bzw. evangelischen Gemeinschaft in Zeiden, ein Fest, dem man nur wünschen kann, dass es noch viele Fortsetzungen erleben möge. Es ist schön, in so viele zufriedene Gesichter geschaut zu haben.

Rainer Lehni