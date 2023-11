1 • Scheibi schrieb am 02.11.2023, 11:06 Uhr:

Gratulation dem Presbyterium der Zeidner evangelischen Kirchengemeinde A. B. mit ihrem Kurator Christian Eduard Popa, die den Vorschlag des neuen Pfarrers Danielis Mare zum Gemeindefest umsetzten.

Ein lobenswerter Gedanken an vergessene Traditionen der jährlichen Jahrmärkte im Frühjahr zum Georgstag und im Herbst zum Michaelistag zu erinnern und diese zu feiern.

An die Jahrmärkte erinnere ich mich heute noch gerne. Sie waren für uns Kinder ein besondere Ereignis. Am Ende der Hintergasse wurde neben dem geschäftlichen Treiben (Viehmarkt) ein Kettenkarussell (Reiterei) aufgestellt und hatte Unterhaltungswert für Jung und Alt. Für alle Generationen ein Spaß und Mutprobe, einfach schön und weckt heute noch Kindheitserinnerungen.

Lob, Respekt und Dank gilt Allen, die ihre Kräfte dafür einsetzten dieses neue Fest zu gestalten.

Erfreulich, dass Rainer Lehni Nachbarvater der „Zeidner Nachbarschaft“ und Bundesvorsitzenden des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e. V. zur gleichen Zeit in Siebenbürgen weilte und als Gast im Gottesdienst und bei der Feier dabei war.

Das Bild zu seinem Artikel „Erstes Gemeindefest in Zeiden“ der Zeidner Tanzgruppe, dem Nachbarvater und Gästen aus Augsburg, passt nicht so wirklich zum Text.

Was verschafft den Gästen diese Ehre?

Auf der Homepage der Zeidner Nachbarschaft www.Zeiden.de werden die Macher vor Ort, mit den vielen ehrenamtlich eingebunden Frauen und Männern von Klaus Dieter Untch im Beitrag „Erstes Gemeindefest in Zeiden bravourös gestaltet“ und einer Bildergalerie entsprechend gewürdigt.

Gut so! Dankeschön!