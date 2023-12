40 Jahre HOG Schirkanyen mit Treffen in Augsburg

Im September 1983 wurde in Augsburg die Schirkanyer Nachbarschaft von Richard Fogarascher, Hans Sommerburger und einigen anderen Unterstützern gegründet, um denjenigen Landsleuten, die bereits in der Bundesrepublik angekommen waren, eine Möglichkeit zu bieten, sich im neuen, fremden Land nicht allein zu fühlen, die Sprache, Bräuche und Kultur zu erhalten und soweit möglich weiterzuführen und den Geist der Zusammengehörigkeit hier weiter fortleben zu lassen.

Gruppenbild beim Schirkanyer Treffen. Foto: Simon Acker

Fast im Alleingang hat Richard Fogarascher zu Beginn die meiste Arbeit für die Nachbarschaft geleistet: Erfassung der Mitglieder, Buchführung, Organisation und Leitung. Er veranstaltete Treffen in Augsburg, zu denen sich jedes Mal mehr Schirkanyer einfanden. Sein plötzlicher Tod 1992 erforderte eine Neuorganisation der Nachbarschaft, deren neu gewählte Vorsitzende Krimhild Bonfert mit erweitertem Vorstand das Begonnene fortführte. Die Nachbarschaft wurde in die Gemeinschaft der Burzenländer Heimatortsgemeinschaften aufgenommen und nannte sich nun HOG Schirkanyen. Die Teilnahme an Seminaren, Umzügen in Dinkelsbühl, das Organisieren von Treffen, Erfassen der Kirchenbücher und das Sammeln von Unterlagen für eine Ortschronik, das jährlich an Weihnachten erscheinende Heimatblatt sind nur ein Teil der Arbeit, die inzwischen zu erledigen anfiel. All das war ein Grund, das Jubiläum zu feiern und am 7. Oktober 2023 zum 19. Treffen in Augsburg einzuladen.Über 80 Personen konnten einen wunderbaren Tag miteinander verbringen. Besonders diejenigen, die schon viele Jahre nicht mehr bei Treffen dabei waren, waren sehr glücklich ob des Wiedersehens und der schönen Gespräche mit Verwandten, Freunden und Bekannten. Begonnen wurde mit einer Begrüßungsansprache von Jürgen Foith, unserem aktuellen Vorsitzenden, gefolgt von einem Gottesdienst, gehalten von Pfarrer Norbert Kirr, aus Schirkanyen stammend.Nach dem Mittagessen folgte der offizielle Teil mit Ansprachen, dem Wirtschaftsbericht und Neuwahlen. Dabei wurde der alte Vorstand einstimmig wiedergewählt sowie zwei neue Mitglieder mit dem Zweck, die Nachfolge für die Zukunft zu sichern. Krimhild Bonfert wies in ihrem Vortrag auf die Möglichkeit der Internet-Recherche in der Genealogie-Datenbank der Siebenbürger Sachsen (VGSS.de) hin. Dabei kann die Geschichte unserer Ahnen, der eigenen Familie erforscht werden. Hans Kirr zeigte Bilder der vergangenen Jahre von den verschiedenen Treffen, den Jugendtreffen, den Wanderwochenenden und den Umzügen in Dinkelsbühl. Jeder konnte in Erinnerungen schwelgen.Ab 19.00 Uhr bis Mitternacht spielte das Duo „Team 40“ zum Tanz auf. Zusätzlich wurden gemeinsam zu Akkordeonbegleitung einige bekannte sächsische Lieder gesungen. Die Stimmung war hervorragend, die Gespräche waren intensiv und alle gingen zufrieden nach Hause in der Hoffnung auf ein gesundes Wiedersehen in zwei Jahren.

D. Föllinger