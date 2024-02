Festabzeichen des Heimattags 2024: Interview mit der Gewinnerin des Wettbewerbs

Das Festabzeichen des Heimattages 2024 in Dinkelsbühl, gestaltet von Corinna Pelger

Du bist in Nürnberg geboren, deine siebenbürgischen Wurzeln sind dir aber wichtig. Wie pflegst du die?Durch meine Eltern, die aus der Mediascher Gegend kommen, bin ich eigentlich immer schon in Kontakt mit der siebenbürgischen Kultur gewesen. Wir besuchten unter anderem die Feste in der Umgebung, wie das Sommerfest am Kuhweiher in Nürnberg, das Kronenfest in Herzogenaurach oder den Heimattag in Dinkelsbühl. So kam ich auch zur Siebenbürgischen Jugendtanzgruppe Herzogenaurach, wo ich acht Jahre lang aktives Mitglied war. Damals bin ich auf die Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland (SJD) aufmerksam geworden und seitdem Mitglied im Verband. Seit einigen Jahren bin ich mit meiner Familie auch bei den Urzeln in Franken dabei.Wie ist dein Verhältnis zum Heimattag, und warum hast du am Wettbewerb teilgenommen?Der Heimattag in Dinkelsbühl ist wirklich eine ganz besondere Veranstaltung, die bei mir im Kalender mit Textmarker gekennzeichnet wird. Ich freue mich jedes Jahr auf Pfingsten – ein absoluter Pflichttermin. Es ist einfach schön, so viele bekannte Gesichter zu sehen, im Spitalhof etwas Leckeres zu essen, zum Sportgelände zu spazieren und den Mannschaften zuzusehen, oder die Ausstellungen in der Stadt anzuschauen. Ich finde, die zahlreichen Trachten fügen sich am Sonntag in der historischen Altstadt zu einem wunderbaren Bild zusammen. Auch dieses Jahr plane ich wieder am Sonntag mit meiner Familie am Trachtenumzug teilzunehmen. Und natürlich nicht zu vergessen: Die Partys im Festzelt sind ein absolutes Highlight!Die Abzeichen der Heimattage sammle ich zu Hause an einer Pinnwand. Seit 2008 war ich an jedem ausgerichtetem Heimattag dabei, somit sind da über die Jahre schon einige zusammengekommen. Ich habe am Wettbewerb teilgenommen, weil ich die Aktion toll fand, so kann man sich auch von außen mit einbringen. Der Gedanke, dass über 15.000 Besucher dann mit dem von mir gestalteten Abzeichen durch Dinkelsbühl laufen, ist ebenfalls sehr faszinierend.Von unserer Seite aus gab es ja nur wenige Vorgaben für die Gestaltung. Was waren deine Gedanken beim Entwurf des Abzeichens?Ich kam von einer Idee zur anderen, weshalb ich mehrere Entwürfe eingereicht habe, darunter auch welche mit typischem Stickmuster. Letztendlich ist es das runde Abzeichen im modernen Design geworden, das den Fokus auf das Jubiläum lenkt. Die 75 als gut sichtbares Element, umgeben von den Farben und dem Wappen des Verbandes der Siebenbürger Sachsen – ich hoffe es gefällt den Gästen!