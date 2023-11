Festabzeichen für den Heimattag 2024 gesucht: Wettbewerb zum 75-jährigen Verbandsjubiläum

Wollen Sie wissen, wie es sich anfühlt, wenn 15000 Menschen ein Kunstwerk in Händen halten, das Sie entworfen haben? Dann gestalten Sie das Festabzeichen für den nächsten Heimattag! Anlässlich seines 75-jährigen Jubiläums, das 2024 gefeiert wird, lobt der Verband der Siebenbürger Sachsen einen Wettbewerb aus und jeder darf mitmachen.

Ob rund oder eckig, ob aus Plastik oder Holz – das Festabzeichen für den Heimattag in Dinkelsbühl hatte im Lauf der Zeit viele Formen und Farben. Foto: Dagmar Seck

Für die Gestaltung des Festabzeichens gibt es nur einige wenige Vorgaben: 1. Es soll rund, eckig, oval oder in Wappenform sein. 2. Oben in der Mitte muss ein Loch für die Kordel eingeplant werden. 3. Die Begriffe „Dinkelsbühl“, „2024“, „Heimattag der Siebenbürger Sachsen“ sowie das Motto „75 Jahre Gemeinschaft – Mach mit!“ sollen darauf zu lesen sein. Ansonsten haben Sie völlig freie Hand.Machen Sie mit und senden Sie Ihren Entwurfals Bilddatei oder PDF an kulturreferat[ät]siebenbuerger.de. Der Gewinner bekommt zwei Abzeichen für den Heimattag 2024 sowie je zwei Bändchen für den Besuch des Festzeltes am Samstag und Sonntag.