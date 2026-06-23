



23. Juni 2026

Beherzter Förderer der siebenbürgischen Kultur: Interview mit Michael Schmidt über die Kulturwoche Haferland und andere Vorhaben

Beim Heimattag der Siebenbürger Sachsen in Dinkelsbühl ist Michael Schmidt jedes Jahr nicht nur anwesend, sondern er unterstützt das Pfingstfest auch finanziell. Einen Teil seines Vermögens, das er als erfolgreicher Unternehmer erwirtschaftet, setzt er konstant zur siebenbürgisch-sächsischen Kulturförderung ein. Michael Horst Schmidt, geboren am 20. Juli 1960 in Deutsch-Kreuz, reiste 1981 mit seiner Familie nach Deutschland aus, absolvierte die Technische Universität München als Diplom-Ingenieur, wirkte ehrenamtlich in der siebenbürgisch-sächsischen Jugendarbeit und leitete von 1988-1992 die Kreisgruppe München. Er ist Inhaber einer der größten Unternehmensgruppen im Automobilbereich (Händler und Service) in Rumänien, der MHS Holding, mit Tochtergesellschaften in Rumänien, Deutschland und Österreich und über 1400 Angestellten. Siegbert Bruss, Chefredakteur der Siebenbürgischen Zeitung, sprach mit ihm in Dinkelsbühl über die vielseitigen Projekte der Michael Schmidt Stiftung.

Michael Schmidt stellte das Programm der Kulturwoche Haferland auf einer Pressekonferenz am 20. Mai 2026 im Dorfmuseum in Bukarest vor. Foto: Michael Schmidt Stiftung Wie engagiert sich die Michael Schmidt Stiftung als langjähriger Sponsor des Heimattages beim diesjährigen Pfingstfest?

Für die Unterstützung des Heimattages hatte ich von Anfang an Verständnis, da ich in den achtziger Jahren selbst aktiv mitgemacht und den Zeltplatz in Dinkelsbühl mitorganisiert habe. Ich war von Donnerstag bis einschließlich Montag, dem schwierigsten Tag, als alles abgebaut wurde, dabei und nahm regelmäßig an den Sitzungen des Heimattagausschusses teil, damals unter der Leitung von Johann Schuller. So weiß ich haargenau, wie wertvoll jede Unterstützung ist, die zusätzlich zum Budget erfolgt, das der Verband der Siebenbürger Sachsen bereitstellt. Ich habe volles Verständnis und fördere daher den Heimattag sehr gerne. Es ist keine punktuelle, zweckgebundene Unterstützung, es bleibt dem Verband überlassen, diese Mittel sinnvoll und effizient einzusetzen.



Umgekehrt ist der Verband der Siebenbürger Sachsen seit vielen Jahren Partner der Michael Schmidt Stiftung bei der Kulturwoche Haferland. Wie ist diese wichtigste Initiative der Stiftung entstanden?

Die Idee kam mir 2012 zusammen mit Peter Maffay. Ich besuchte ihn in Deutsch-Weißkirch in seinem Haus, das er neben der Schule gekauft hatte. Er saß unter der Laube und hatte ein Heft aufgeschlagen. Da merkte ich, was für eine wunderschöne Schrift er hat. Jeden Termin trug er handschriftlich in sein Heft ein und plante ihn minutiös. Er lud mich herzlich zum Tag der offenen Tür ein, den er ein Jahr später, am 6. oder 7. August 2013, für die Tabaluga Stiftung in Radeln plante. In der Sekunde zischte es durch meinen Kopf: Warum sollen wir die Kräfte nicht bündeln und gemeinsam eine Kulturwoche Haferland abhalten?



Weshalb Haferland?

Weil das Wetter zwischen Keisd und Reps rau war und die Weintrauben nur reif wurden, wenn in den letzten zwei Wochen wirklich Sonne war. Nur dann konnte sich der Süßstoff in der Nova – das war die Rebsorte, die bei uns kultiviert wurde – entwickeln. In dieser Gegend wurde wetterbedingt viel Hafer angebaut. Deshalb haben wir den Namen Haferland vergeben.



Die Vorbereitungen für die diesjährige Haferlandwoche laufen auf Hochtouren. Die berühmte Sportlerin Nadia Comăneci hat die Schirmherrschaft übernommen, zusammen mit dem Senatspräsidenten Mircea Abrudean. Was ist für dieses Jahr konkret geplant?

Schirmherr in diesem Jahr ist der zweite Mann im Staat, Senatspräsident Abrudean, der es auch letztes Jahr war. Am wichtigsten ist aber die Sportlerin Nadia Comăneci, denn ihre Schirmherrschaft und ihre Anwesenheit bei der Haferlandwoche wird auch zwei weitere große Sportler, Gheorghe Hagi und Ilie Năstase, bewegen mitzumachen. Das ist ein wichtiges Zeichen auch für die rumänische Mehrheitsbevölkerung, denn mit der Haferlandwoche wollen wir ihr Interesse am siebenbürgisch-sächsischen Kulturerbe wecken. So kommen viele Gäste auch außerhalb Siebenbürgens, die unsere sächsische Kultur bisher kaum gekannt haben.

Ein wichtiges Ereignis ist die Einweihung der evangelischen Kirche am 9. August in Deutsch-Kreuz, die die Michael Schmidt Stiftung in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit dem Mihai Eminescu Trust komplett restauriert hat. Bei diesem Bauvorhaben für 300.000 Euro wurden der Kirchturm und die Kirche rundum restauriert sowie trockengelegt, der Befall mit Hausschwamm wurde behandelt und entfernt, der Holzboden mit Backsteinziegeln ersetzt. Es freut mich, dass wir nun die Kirche in Deutsch-Kreuz einweihen können, nachdem voriges Jahr jene in Reps eingeweiht wurde. Damit ging der sehnliche Wunsch des dortigen Kurators Karl Hellwig in Erfüllung, die Kirche wieder als Gotteshaus zu nutzen. In Reps wurde u.a. die Orgelempore mit wertvollen alten Malereien restauriert.



Eine besondere Aufmerksamkeit gilt dem fünfjährigen Jubiläum der Projektgruppe Haferland aus Bayern.

Ja, seit fünf Jahren haben wir die Projektgruppe Haferland unter der Leitung von Werner Kloos und Astrid Göddert. Ich bin sehr zufrieden mit dieser Art von Kooperation, denn die Projektgruppe wurde gezielt für die Kulturwoche Haferland gegründet. Ihre Teilnahme wird Jahr für Jahr durch die Kooperation der Michael Schmidt Stiftung mit dem Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen e.V. gesichert. Die Gruppe bestreitet den sächsischen Teil, den wir im Moment in Rumänien nicht mehr stemmen können, weil es da kaum noch Tanzgruppen und Blaskapellen gibt. Dies ist eine Win-win-Situation für beide Seiten. Die Projektgruppe Haferland beeindruckt mit ihren Aufführungen sowohl die Sachsen als auch die rumänische Bevölkerung. Das fünfjährige Jubiläum werden wir mit einem Trachtenumzug am 8. August in Radeln begehen, wobei die Tanzgruppe und die drei Blaskapellen – Original Karpaten-Express aus Stuttgart, Trachtenkapelle Göppingen und Projektgruppe Haferland – im Mittelpunkt stehen werden. Auf diese Weise wird auch Radeln stärker in die Kulturwoche eingebunden.



Die Projektgruppe Haferland wird im Dezember 2026 auch die Veranstaltung „Weihnachtsbräuche in Siebenbürgen“ in Deutsch-Kreuz bestreiten. Was ist da geplant?

Es gibt kaum noch starke Gemeinden, die den Lichtert- und andere Bräuche in Siebenbürgen pflegen. Deshalb haben wir die Projektgruppe Haferland eingeladen, die Weihnachtsbräuche in Deutsch-Kreuz vorzuführen, und hoffen, dass sich auch zahlreiche Gäste einfinden werden.



Die Michael Schmidt Stiftung ist kulturell und sozial vielseitig engagiert. Welche Vorhaben sind besonders erwähnenswert?

In den letzten zwei Jahren hat die Stiftung das Kinderhospiz des Carl Wolff Heims in Hermannstadt massiv gefördert: 2024 mit 124.000 Euro und letztes Jahr mit über 60.000 Euro. Ohne dieses Geld kann das Kinder­hospiz, das eine sehr anspruchsvolle Angelegenheit ist, nicht funktionieren, denn die staatliche Unterstützung reicht dafür nicht aus.

Weniger bekannt sind die Stipendien, die wir mit Blick auf den Erhalt des siebenbürgisch-sächsischen Kulturerbes und der Bildung gewähren. Wir unterstützen zum Beispiel Theologiestudenten mit Zusatzstipendien und fördern seit zehn Jahren auch Studenten, die Deutsch studieren und bereit sind, mindestens drei Jahre lang als Lehrer zu wirken.

Das größte Vorhaben der Michael Schmidt Stiftung war das Peter-Maffay-Konzert beim Großen Sachsentreffen im August 2024 in Hermannstadt, das wir mit einer Viertelmillion Euro komplett finanziert haben. Ich habe das spontan entschieden, denn ich wusste: Wenn ich es nicht mache, kommt es nicht zustande. Dann hat man gesehen, dass es sich ausgezahlt hat: Das Konzert war ein Erfolg.

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Der Förderverein Siebenbürgen e.V. wurde 2023 in Lenggries gegründet. Welche Ziele verfolgt er?

Es ist ein Verein nach deutschem Recht, der sich – ähnlich wie die Michael Schmidt Stiftung – zum Ziel gesetzt hat, das siebenbürgisch-sächsische Kulturerbe zu fördern und zu bewahren. So können sich Unternehmen, Einrichtungen und Privatpersonen in Deutschland gemeinnützig und steuerbegünstigt in Siebenbürgen engagieren.



Besten Dank für das Gespräch. Wie engagiert sich die Michael Schmidt Stiftung als langjähriger Sponsor des Heimattages beim diesjährigen Pfingstfest?Für die Unterstützung des Heimattages hatte ich von Anfang an Verständnis, da ich in den achtziger Jahren selbst aktiv mitgemacht und den Zeltplatz in Dinkelsbühl mitorganisiert habe. Ich war von Donnerstag bis einschließlich Montag, dem schwierigsten Tag, als alles abgebaut wurde, dabei und nahm regelmäßig an den Sitzungen des Heimattagausschusses teil, damals unter der Leitung von Johann Schuller. So weiß ich haargenau, wie wertvoll jede Unterstützung ist, die zusätzlich zum Budget erfolgt, das der Verband der Siebenbürger Sachsen bereitstellt. Ich habe volles Verständnis und fördere daher den Heimattag sehr gerne. Es ist keine punktuelle, zweckgebundene Unterstützung, es bleibt dem Verband überlassen, diese Mittel sinnvoll und effizient einzusetzen.Umgekehrt ist der Verband der Siebenbürger Sachsen seit vielen Jahren Partner der Michael Schmidt Stiftung bei der Kulturwoche Haferland. Wie ist diese wichtigste Initiative der Stiftung entstanden?Die Idee kam mir 2012 zusammen mit Peter Maffay. Ich besuchte ihn in Deutsch-Weißkirch in seinem Haus, das er neben der Schule gekauft hatte. Er saß unter der Laube und hatte ein Heft aufgeschlagen. Da merkte ich, was für eine wunderschöne Schrift er hat. Jeden Termin trug er handschriftlich in sein Heft ein und plante ihn minutiös. Er lud mich herzlich zum Tag der offenen Tür ein, den er ein Jahr später, am 6. oder 7. August 2013, für die Tabaluga Stiftung in Radeln plante. In der Sekunde zischte es durch meinen Kopf: Warum sollen wir die Kräfte nicht bündeln und gemeinsam eine Kulturwoche Haferland abhalten?Weshalb Haferland?Weil das Wetter zwischen Keisd und Reps rau war und die Weintrauben nur reif wurden, wenn in den letzten zwei Wochen wirklich Sonne war. Nur dann konnte sich der Süßstoff in der Nova – das war die Rebsorte, die bei uns kultiviert wurde – entwickeln. In dieser Gegend wurde wetterbedingt viel Hafer angebaut. Deshalb haben wir den Namen Haferland vergeben.Die Vorbereitungen für die diesjährige Haferlandwoche laufen auf Hochtouren. Die berühmte Sportlerin Nadia Comăneci hat die Schirmherrschaft übernommen, zusammen mit dem Senatspräsidenten Mircea Abrudean. Was ist für dieses Jahr konkret geplant?Schirmherr in diesem Jahr ist der zweite Mann im Staat, Senatspräsident Abrudean, der es auch letztes Jahr war. Am wichtigsten ist aber die Sportlerin Nadia Comăneci, denn ihre Schirmherrschaft und ihre Anwesenheit bei der Haferlandwoche wird auch zwei weitere große Sportler, Gheorghe Hagi und Ilie Năstase, bewegen mitzumachen. Das ist ein wichtiges Zeichen auch für die rumänische Mehrheitsbevölkerung, denn mit der Haferlandwoche wollen wir ihr Interesse am siebenbürgisch-sächsischen Kulturerbe wecken. So kommen viele Gäste auch außerhalb Siebenbürgens, die unsere sächsische Kultur bisher kaum gekannt haben.Ein wichtiges Ereignis ist die Einweihung der evangelischen Kirche am 9. August in Deutsch-Kreuz, die die Michael Schmidt Stiftung in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit dem Mihai Eminescu Trust komplett restauriert hat. Bei diesem Bauvorhaben für 300.000 Euro wurden der Kirchturm und die Kirche rundum restauriert sowie trockengelegt, der Befall mit Hausschwamm wurde behandelt und entfernt, der Holzboden mit Backsteinziegeln ersetzt. Es freut mich, dass wir nun die Kirche in Deutsch-Kreuz einweihen können, nachdem voriges Jahr jene in Reps eingeweiht wurde. Damit ging der sehnliche Wunsch des dortigen Kurators Karl Hellwig in Erfüllung, die Kirche wieder als Gotteshaus zu nutzen. In Reps wurde u.a. die Orgelempore mit wertvollen alten Malereien restauriert.Eine besondere Aufmerksamkeit gilt dem fünfjährigen Jubiläum der Projektgruppe Haferland aus Bayern.Ja, seit fünf Jahren haben wir die Projektgruppe Haferland unter der Leitung von Werner Kloos und Astrid Göddert. Ich bin sehr zufrieden mit dieser Art von Kooperation, denn die Projektgruppe wurde gezielt für die Kulturwoche Haferland gegründet. Ihre Teilnahme wird Jahr für Jahr durch die Kooperation der Michael Schmidt Stiftung mit dem Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen e.V. gesichert. Die Gruppe bestreitet den sächsischen Teil, den wir im Moment in Rumänien nicht mehr stemmen können, weil es da kaum noch Tanzgruppen und Blaskapellen gibt. Dies ist eine Win-win-Situation für beide Seiten. Die Projektgruppe Haferland beeindruckt mit ihren Aufführungen sowohl die Sachsen als auch die rumänische Bevölkerung. Das fünfjährige Jubiläum werden wir mit einem Trachtenumzug am 8. August in Radeln begehen, wobei die Tanzgruppe und die drei Blaskapellen – Original Karpaten-Express aus Stuttgart, Trachtenkapelle Göppingen und Projektgruppe Haferland – im Mittelpunkt stehen werden. Auf diese Weise wird auch Radeln stärker in die Kulturwoche eingebunden.Die Projektgruppe Haferland wird im Dezember 2026 auch die Veranstaltung „Weihnachtsbräuche in Siebenbürgen“ in Deutsch-Kreuz bestreiten. Was ist da geplant?Es gibt kaum noch starke Gemeinden, die den Lichtert- und andere Bräuche in Siebenbürgen pflegen. Deshalb haben wir die Projektgruppe Haferland eingeladen, die Weihnachtsbräuche in Deutsch-Kreuz vorzuführen, und hoffen, dass sich auch zahlreiche Gäste einfinden werden.Die Michael Schmidt Stiftung ist kulturell und sozial vielseitig engagiert. Welche Vorhaben sind besonders erwähnenswert?In den letzten zwei Jahren hat die Stiftung das Kinderhospiz des Carl Wolff Heims in Hermannstadt massiv gefördert: 2024 mit 124.000 Euro und letztes Jahr mit über 60.000 Euro. Ohne dieses Geld kann das Kinder­hospiz, das eine sehr anspruchsvolle Angelegenheit ist, nicht funktionieren, denn die staatliche Unterstützung reicht dafür nicht aus.Weniger bekannt sind die Stipendien, die wir mit Blick auf den Erhalt des siebenbürgisch-sächsischen Kulturerbes und der Bildung gewähren. Wir unterstützen zum Beispiel Theologiestudenten mit Zusatzstipendien und fördern seit zehn Jahren auch Studenten, die Deutsch studieren und bereit sind, mindestens drei Jahre lang als Lehrer zu wirken.Das größte Vorhaben der Michael Schmidt Stiftung war das Peter-Maffay-Konzert beim Großen Sachsentreffen im August 2024 in Hermannstadt, das wir mit einer Viertelmillion Euro komplett finanziert haben. Ich habe das spontan entschieden, denn ich wusste: Wenn ich es nicht mache, kommt es nicht zustande. Dann hat man gesehen, dass es sich ausgezahlt hat: Das Konzert war ein Erfolg. Heimat ohne Grenzen. Rückblick auf das Große Sachsentreffen 2024 in Hermannstadt “ heißt der Film, den Wolfgang Köber, Geschäftsführer unserer Stiftung, zusammen mit Eduard Schneider gemacht hat. Die Deutschlandpremiere dieses Filmes wurde am Pfingstsonntag in Dinkelsbühl gezeigt, demnächst wird der Film auch auf dem Siebenbuerger.de-Kanal auf YouTube dem Publikum weltweit zugänglich gemacht. Online zu sehen ist inzwischen der Film über Hans Otto Roth , den die beiden Filmemacher während der Pandemie gedreht haben.Der Förderverein Siebenbürgen e.V. wurde 2023 in Lenggries gegründet. Welche Ziele verfolgt er?Es ist ein Verein nach deutschem Recht, der sich – ähnlich wie die Michael Schmidt Stiftung – zum Ziel gesetzt hat, das siebenbürgisch-sächsische Kulturerbe zu fördern und zu bewahren. So können sich Unternehmen, Einrichtungen und Privatpersonen in Deutschland gemeinnützig und steuerbegünstigt in Siebenbürgen engagieren.Besten Dank für das Gespräch.

Schlagwörter: Kultur, Michael Schmidt, Michael Schmidt Stiftung

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