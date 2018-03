1 • H. Binder schrieb am 23.03.2018, 11:33 Uhr:

Als einer der älteren Generation der Siebenbürger Sachsen und seit fast 40 Jahren Mitglied der Landsmannschaft sehe ich, die immer engere Bindung unseres Verbandes an die CSU mit großer Skepsis. Auch wenn Markus Söder sich für einen Fototermin extra in siebenbürgischer Tracht präsentiert, ist er bestimmt kein Siebenbürger Sachse und dürfte nicht Mitgeld unseres Verbandes sein. Unsere Vergangenheit ist ihm völlig unbekannt und er ignoriert die Ereignisse und die Verantwortung der Deutschen aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Dagegen wirbt er jetzt vor den bayerischen Wahlen natürlich für seine Partei (CSU) und findet leider auch das entsprechende Forum, den Heimattag in Dinkelsbühl. Nach P. Altmaier (CDU), J. Hermann (CSU), B. Stamm(CSU), jetzt M. Söder (CSU). Was uns Söder sagen wird, haben wir schon x-mal gehört. Diese Reden sind völlig überflüssig und verletzen die Neutralität der unser Verband verpflichtet ist. Wieso lädt der Verband nicht auch einmal W. Kretschmann aus BW, B. Ramelow aus Thüringen, M. Schwesig aus MV, M. Dreyer aus RP u.v.a. Ein? Oder zählt die Unparteilichkeit nicht mehr?

Die Aufgabe unseres Verbandes ist es sich für die Rechte unserer Landsleute einzusetzen und unsere Traditionen und Bräuche zu pflegen. Mehr nicht!!!!!