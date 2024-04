„Fisch ohne Fahrrad“ – „SINN-UNSINN – hilf uns erkennen“: Gerhild Wächter künstlerisch vielseitig präsent

Gerhild Wächter und ihr Titelfoto. Foto: Horst Göbbel

Schwungvoll und bunt wie die Kunstfotografien begleitete Hildegard Pohl am Klavier die gut besuchte Vernissage am 3. März. Man konnte auch hier deutlich merken: Kunst schafft Begegnung, vermittelt Freude und Leidenschaft, ermöglicht uns das Eintauchen in die Welt der Emotionen durch die völlig unterschiedlichen und spannenden Farbkontraste und Kompositionen. Dies auch in besonderem Maße bei den vorgestellten Objekten von Gerhild Wächter, zu deren Titelbild der Ausstellung Peter Hauenstein, freischaffender Künstler, Grafiker, Kunstpädagoge, bemerkte: „Die leuchtenden Goldfische, der dunkle Kontrast des Speichenrades, die Spiegelung des Wassers hat auch etwas Mystisches. Was ist hier passiert? Es könnte auch der Hinweis auf einen Kriminalfall sein, der im schlammigen Untergrund endet. Ein Fahrrad ermuntert die Fische …“. Und zu ihren weiteren großflächigen digitalen Fotokompositionen hielt er fest. „Die Serie Goldwasser ist eher wie ein Gemälde angelegt. Viel Farbe, Struktur, auflösende Schichtung und eine warme Stimmung erinnern an herrliche Badesommer und Tauchgänge ins kühle Nass, ein Spiel mit Licht und Schatten mit viel positiver Energie, alles ist im Fluss.“Vor St. Jobst war Gerhild Wächter ab dem 14. Februar vorwiegend mit Scherenschnitten zusammen mit Laura Bräuninger (Holz), Klaus-Leo Drechsel (Stahl und Glas), Uschi Heubeck (Malerei) und Renate Mühlöder auf dem Kunstparcours „SINN-UNSINN – hilf uns erkennen“ in der evangelischen Kirche und ihrem Umfeld in Kammerstein bei Schwabach markant präsent. Ihre Weiß- und Schwarzschnitt-Passionswege-Serie und besonders ihr Druck auf Fahnen „Jesu Weg“ (ein unausweichlicher Blickfang in der Kirche, diese „Fahnen mit Opfertropfen“ – Evangelisches Sonntagsblatt) hinterlassen einen tiefen Eindruck. Auch sie produzieren die Erkenntnis, dass, wie es Pfarrerin Daniela Merz treffend formulierte, „aus Unsinn Sinn wird, weil gerade ein (mit-)leidender Gott die Kraft hat, uns aus unseren Nöten zu befreien“. Und da fügen sich zwei lyrische Einlagen von Gerhild Wächter zart und ausdrucksstark mit in die passionsbetonte Atmosphäre glücklich ein. Hier ihr „hahnenschrei“:hahnenschreimit meinem schweigenhabe ich dich verratenmit meinem redenhabe ich dich verratenmit meinem tunhabe ich dich verratennun kräht der hahnMit seinem Credo „Alle Kunst braucht Schmerz“ ist auch dieser Kunstparcours mit seinen Andachten und Gottesdiensten tatsächlich eine Einladung, einen kritischen Blick auf unsere Gegenwart, auf unser Tun und ebenso auf unser Unterlassen zu wagen. Vielen Dank, Gerhild. Auch für deine schaffensfreudige Präsenz beim „Waldspaziergang“ im Café Grimm in Hilpoltstein.

Horst Göbbel