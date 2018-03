Bayerns neuer Ministerpräsident Dr. Markus Söder im Interview

Markus Söder ist seit 1994 Mitglied des Verbands der Siebenbürger Sachsen in Deutschland. Am 16. März wurde der 51-jährige Franke zum bayerischen Ministerpräsidenten gewählt worden. Aus diesem Anlass führte Horst Göbbel mit ihm das folgende Interview.

Herr Söder was hat Sie bewogen, Mitglied im Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, Kreisverband Nürnberg, zu werden und zu bleiben?Ich war immer ein Fan der Siebenbürger Sachsen. Mich hat immer die Kultur beeindruckt, aber auch der Zusammenhalt. Das Bekenntnis zu einer neuen Heimat in Franken, aber auch zur alten Heimat in Siebenbürgen. Deswegen fühle ich mich einfach sehr wohl, bleibe auch gerne dabei und bin auch gerne unter Landsleuten.Welchen Beitrag können die Siebenbürger Sachsen für das Gedeihen unserer bayerischen Heimat leisten?Die Siebenbürger sind die perfekten europäischen Brückenbauer, kommend aus ihrer alten Heimat in Rumänien, in Siebenbürgen. Sie haben hier bei uns in Bayern unter schwierigen Umständen einen Neustart gemacht. Die meisten haben viel aufgebaut, Kinder großgezogen, gebaut, Eigentum erworben und sind fester Bestandteil in Bayern geworden. Sie bringen aber auch einen Schub für das Bekenntnis zur eigenen Identität und zur eigenen Kultur mit. Insofern sind die Siebenbürger Sachsen „Identitätsbotschafter“, aber auch „Brückenbauer“ in Europa.Was wünschen Sie den Siebenbürger Sachen?Dass man zum einen weiter seine Identität behält. Nicht nur aufgeht in der Gesellschaft, sondern dass die Traditionen weitergegeben werden können. Dass Sie weiterhin mitwirken können als Botschafter Bayerns in Siebenbürgen und Rumänien, dass dieses Land weiter in der EU gestärkt und vorangebracht wird.