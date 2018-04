Kommentare zum Artikel

1 • Bir.Kle. schrieb am 15.04.2018, 21:06 Uhr:

Das Handeln und die Vorgehensweise der vier "Webmaster" ist völlig verantwortungslos.

Menschen in einer solchen Position sollten in besonderem Maße vorbildlich sein, mit gutem Beispiel vorangehen und die asozialen Dreckswerke konsequent boykottieren.

Was tun diese Herrschaften stattdessen? Sie veröffentlichen Inhalte des Heimattags wie Fotos oder Videos auf "Facebook" und verleiten somit viele Menschen, solche widerwärtigen Plattformen zu besuchen bzw. zu nutzen.

Für deren Betreiber ist das gefundenes Fressen, denn denen geht es unter anderem darum, dass die Nutzer möglichst viel Zeit bei "Facebook" verbringen. Dadurch wird die Seite attraktiv für Unternehmen, um dort ihre Werbung zu platzieren; "Facebook" rafft damit Milliarden zusammen.



Was ist "Facebook"?

"Facebook" ist nichts anderes als ein extrem gefräßiger Datenkrake, der völlig rücksichtslos, gewissenlos und verantwortungslos seine gierigen Tentakel unentwegt in alle Richtungen ausbreitet, um Unmengen an Daten aufzusaugen: Auf subtile und perfide Art und Weise werden die naiven Nutzer fortwährend ausgespäht.

Sogar in der realen Welt schreckt "Facebook" vor Beobachtung nicht zurück: Wenn beispielsweise ein Geschäft Werbung bei "Facebook" betreibt, kann dieser Laden mit Hilfe der Standortfunktion der "Facebook-App" auf dem "Smartphone" nachverfolgen, welche Nutzer den Laden besuchen. Hieraus kann dann nachvollzogen werden, inwieweit die Werbeaktion bei "Facebook" wirksam war.



Milliarden Menschen entblößen sich bereitwillig und naiv bei "Facebook" - und genau das ist deren Geschäftsmodell: Auf Kosten der Privatsphäre der Nutzer scheffelt "Facebook" Milliardensummen! Da werden beispielsweise die Daten aus den Profilen wie etwa Interessen und Hobbys für horrende Geldbeträge an Unternehmen verkauft. Diese nutzen die Daten unter anderem, um ganz gezielt und effektiv Werbung betreiben zu können - stets auf die Interessen der jeweiligen Zielperson zugeschnitten.



Mark Zuckerberg, Gründer und Chef von "Facebook", wurde mal von einem Freund gefragt, warum so viele Menschen freiwillig ihr Leben auf "Facebook" offenlegen würden.

Zuckerbergs Antwort: "Weil sie "dumb fucks" (Vollidioten) sind!"

Da sieht man mal, was der Hirte Zuckerberg von seiner unermesslich riesigen Herde hält! Aber er hat mit seiner Aussage verdammt recht!



Auf weitere gefährliche Nachteile von "Facebook" werde ich nicht näher eingehen, weil das sonst den Rahmen sprengen würde. Meine Anspielung zielt vor allem auf den fatalen Aspekt der Desinformation. Was die Nutzer zu lesen bekommen, basiert auf den Berechnungen komplexer Algorithmen. Für die Nutzer ist es kaum möglich zu differenzieren, was von den Meldungen und Nachrichten seriös und was gefälscht ist.



Übrigens: Der Scheißdreck namens "Instagram" und "WhatsApp" gehören ebenfalls zu diesem Imperium:

Im Jahr 2012 erwarb "Facebook" die Fotoplattform "Instagram" für eine Milliarde Dollar.

Zwei Jahre später, im Februar 2014, kaufte "Facebook" dann auch noch "WhatsApp" für 19 Milliarden (19.000.000.000) Dollar!





Mit der sogenannten "WebApp zum Heimattag" wird die Verblödung gefördert. Viele junge Leute sind heutzutage noch zu kaum etwas imstande, außer immerfort auf das gottverdammte "Smartphone" zu glotzen.

Wenn man einen Blick in das Programmheft wirft, kann man dort alle Veranstaltungen entnehmen mit Datum, Uhrzeit und Veranstaltungsort. Die Lage kann man aus dem beigefügten Stadtplan nachvollziehen. Dadurch verlernt man nicht, Listen und Tabellen zu deuten und Karten bzw. Pläne zu lesen. Wenn man dann auch noch wachsam, aufnahmefähig und erhobenen Hauptes durch die Gegend geht, anstatt fortwährend auf das Verblödungsmedium "Smartphone" zu starren, ist es ohnehin ein Leichtes, das gesuchte Ziel zu finden.

Mit anderen Worten: Diese "App" ist überflüssiger SchnickSchnack.





Gunther Krauss sagt, dass die Neuentwicklung eines Redaktions- und Verwaltungssystems, welches im Hintergrundbereich der Verbandswebseite arbeitet, unter anderem ermöglicht hat, den Umfang an Informationen zu erhöhen.

Das hört sich im ersten Moment zwar positiv an; schaltet man jedoch sein Gehirn ein und denkt darüber nach, ist der positive Effekt schnell verpufft.

Fakt ist nämlich, dass wir in einer Informationsgesellschaft leben: Tag für Tag prasselt auf jede(n) einzelne(n) von uns unzählige Informationen ein - und zwar in einem derart eklatanten Ausmaß, dass die meisten überfordert sind; sie sind kaum noch in der Lage, diese Unmengen an Informationen zu filtern, zu sortieren und zu verarbeiten.

Der richtige Weg lautet: Qualität statt Quantität! Weniger, aber dafür gediegenere und gehaltvollere Informationen!





Hochgradig zweifelhaft finde ich eine Aussage von Hans-Detlev Buchner: "Wer in der heutigen Zeit gesehen werden will, kann nie genug Inhalte ins Netz stellen."

Herr Buchner fordert gewissermaßen auf zu "Masse statt Klasse" bzw. "Quantität statt Qualität" - "Mehr Schein als Sein" könnte man auch sagen.



"Weniger ist mehr!" muss die Devise lauten.

Nehmen wir als Beispiel die Musik: Wenn ein Künstler sich über Jahre hinweg ins stille Kämmerlein zurückzieht und dann mit einem grandiosen Album wieder auf der Bildfläche erscheint, ist das allemal besser, als wenn er Jahr für Jahr Fließbandware veröffentlicht.

So sehe ich das auch mit dem Internet: Lieber abwarten, bis man etwas mit Qualität und Niveau vorzuweisen hat, anstatt jeden trivialen Scheißdreck ins Netz zu stellen!

Beitrag am 15.04.2018, 21:33 Uhr von Bir.Kle. geändert.