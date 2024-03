Neue Plattform für Medienschaffende

Die Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen hat in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Minderheiten (AGDM) in der FUEN eine MedienArbeitsGemeinschaft (MAG) gegründet. Die MedienArbeitsGemeinschaft bietet eine gemeinsame Plattform für Medienschaffende der Publikationsorgane und der neuen Medien der Vertriebenenorganisationen in Deutschland, der deutschen Minderheiten vorrangig im östlichen Europa und den Nachfolgestaaten der Sowjetunion, von Journalisten, Filmemachern und Theaterschaffenden sowie weiteren interessierten Personen und Institutionen aus dem In- und Ausland zur Entwicklung eigenständiger Medienformate und Kampagnen.

Die Institutionen und Organisationen der deutschen Heimatvertriebenen und der deutschen Minderheiten bewahren eine unermesslich große Vielfalt an relevanten Themen, die darauf warten, gemeinsam multimedial erschlossen zu werden. In diesem Bewusstsein hat die MedienArbeitsGemeinschaft das Ziel, Synergien mit Autoren, Journalisten, Heimatmedienvertretern und Vertretern der Verbände zu schaffen.Das Netzwerk MedienArbeitsGemeinschaft hat die Funktion eines Brückenbauers und wirkt als Träger des europäischen Gedankens und der damit verbundenen demokratischen Werte. Die Arbeit der Medienschaffenden hat das Ziel, aktuelle und relevante Inhalte, aus der Lebenswirklichkeit von Minderheiten in Ost- und Westeuropa, im Geiste der Völkerverständigung sowie des europäischen Integrationsgedankens und das deutsche kulturelle Erbe als Teil der europäischen Kultur und ihrer Geschichte in die öffentliche Wahrnehmung zu rücken. Workshops, Seminare und gemeinsame Projekte der MedienArbeitsGemeinschaft sollen die ständige Professionalisierung in allen medialen Bereichen (Drehbuch, Recherche, Texten, Konzeption, Kamera, Ton, Schnitt, Social Media usw.) fördern.Die Mitglieder der MedienArbeitsGemeinschaft schaffen Synergien und entwickeln gemeinsame Projekte und Formate, um sie u.a. marktfähig bei TV-Stationen und anderen Massenmedien anzubieten. Zudem können aus der MedienArbeitsGemeinschaft Präsentationsplattformen und mittel- bis langfristig Produktionsfirmen herauswachsen.Eine vernetzte Berichterstattung und gemeinsame Themenkampagnen werden den Nachweis erbringen, dass die Medien der deutschen Minderheiten im östlichen Europa und den Nachfolgestaaten der Sowjetunion mit den Medien der deutschen Vertriebenen in Deutschland und dem deutschsprachigen Raum gemeinsam ein journalistisches Schwergewicht bilden können, wenn diese sich in der MedienArbeitsGemeinschaft vernetzen. Das Demokratische Forum der Deutschen in Rumänien (DFDR) ist seit 1993 in der FUEN vertreten.Weitere Informationen auf der Internetseite: https://agdm.fuen.org/

Quelle: Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen