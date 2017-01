6. Januar 2017 Druckansicht | Empfehlen

SJD-Bayern: Einladung zum Landesjugendtag mit Neuwahlen

Der Landesjugendtag der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland, Landesgruppe Bayern (SJD-Bayern), findet am 4. März 2017 im Rahmen der diesjährigen Skifreizeit vom 3. bis 5. März in Großholzhausen (Jugend- und Kulturhof, Tegernseer Straße 16, 83064 Raubling) statt.

Beginn ist um 18.00 Uhr. Auf der Tagesordnung steht nach den Berichten des Landesjugendleiters, seiner Stellvertreter sowie des Kassenwarts und der Rechnungsprüfer auch die Wahl einer neuen Landesjugendleitung. Falls der Landesjugendtag zum angegebenen Zeitpunkt nicht beschlussfähig ist, wird dieser mit der gleichen Tagesordnung für den 4. März auf 18.30 Uhr angesetzt und ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Stimmberechtigten als beschlussfähige Mitgliederversammlung abgehalten. Stimmberechtigt sind satzungsgemäß alle SJD-Mitglieder in Bayern, die das 14. Lebensjahr vollendet haben. Alle SJD-Mitglieder ab 16 Jahren können sich auch zur Wahl aufstellen lassen.



Nähere Informationen zur Skifreizeit werden den SJD-Mitgliedern noch per E-Mail zugeschickt und finden sich auch auf www.sjd-bayern.de . Wir freuen uns auf euer zahlreiches Kommen. Ihr habt die Wahl! Eure Landesjugendleitung Bayern

