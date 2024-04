4. April 2024

Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Baden-Württemberg: Wir machen es wie „die Alten“

In den vergangenen Monaten haben wir, die Siebenbürgische-Sächsische Jugend in Deutschland (SJD), Landesgruppe Baden-Württemberg, hart daran gearbeitet, die wertvolle kulturelle Tradition unserer Vorfahren zu bewahren und an die kommenden Generationen weiterzugeben. Unsere tiefe Verbundenheit mit unseren siebenbürgischen Wurzeln hat uns angetrieben, uns mit Leidenschaft und Engagement für den Erhalt und die Pflege dieser Traditionen einzusetzen. Diese Bemühungen zeigen nicht nur unseren Respekt für die Vergangenheit, sondern auch unseren starken Wunsch, die Identität und das Erbe unserer Gemeinschaft am Leben zu erhalten.

Ostereierfärben: Gruppenfoto mit den schönen Ergebnissen vom Tag. Foto: privat Ein Höhepunkt unserer Bemühungen war das traditionelle Wurstseminar im Dezember. Dabei stand die Herstellung von Bratwurst im Mittelpunkt. Etwa 30 Personen kamen zusammen, um gemeinsam das Schwein zu zerteilen, durch den Fleischwolf zu drehen, das Fleisch zu kneten und zu würzen, bevor es in die typische Wurstform gebracht wurde. Diese eindrucksvolle kollektive Anstrengung zeigt nicht nur unser Engagement für die siebenbürgischen Traditionen, sondern auch unsere Fähigkeit, als Gemeinschaft zusammenzuarbeiten und unsere kulturellen Praktiken lebendig zu halten.



Zur Mittagszeit genossen wir gemeinsam Schweinesteaks von unserem Schwein und Palukes, die von uns frisch gekocht wurden. Der ein oder andere Wein oder Pali war natürlich auch dabei. Die Stimmung war den ganzen Tag über großartig, und wir setzten die Arbeit mit Musik und Gesang fort. Mit beeindruckender Teamarbeit haben wir am Ende des Tages insgesamt 80 Kilogramm Fleisch verarbeitet.



Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern, die dabei waren, und freuen uns schon aufs nächste Mal! Ein besonderer Dank gilt Christoph Ludwig, unserem Landesjugendleiter, und seinen Eltern, die uns tatkräftig unterstützt haben. Seine Mutter hat, während wir uns um die Bratwurst gekümmert haben, für alle Presssack gemacht und auch davon durfte sich jeder etwas einsacken. Die Bratwurst wurde auf jeden aufgeteilt und wir haben über die Monate zu beidem sehr gutes Feedback zu unserem Rezept bekommen, also dabei sein lohnt sich allemal!



Etwa drei Monate später setzten wir unsere Bemühungen zur Traditionsbewahrung mit weiteren Veranstaltungen fort. Am 9. März stand unser Osternachmittag auf dem Programm. Dieses Mal lag der Schwerpunkt auf dem traditionellen Eierfärben mit natürlichen Materialien wie Blättern, Zwiebelschalen und Strumpfhosen. Zusätzlich bereitete unsere Kinderreferentin, Anna-Lena Göddert, weitere Bastelangebote für die Kinder vor. Mit knapp 15 Kindern wurde reichlich gebastelt, gespielt und am Ende hatte jeder ein Körbchen voll mit Ostereiern. Nach unserem Adventsbasteln im November war es uns wichtig, die Kleinsten weiterhin zu fördern und Angebote zu schaffen, die mit unserer Kultur verbunden sind. Wir legen großen Wert darauf, unsere Bräuche und Traditionen an die nächste Generation weiterzugeben und so sicherzustellen, dass sie lebendig bleiben. Für den weiteren Verlauf unserer Amtsperiode haben wir noch einiges geplant. Verpasst keine Neuigkeiten und Events, indem ihr uns auf Insta­gram unter [ät]sjd__bw folgt oder auf Facebook bei SJD BW vorbeischaut. Wir freuen uns schon darauf, euch bald wieder zu sehen! Ein Höhepunkt unserer Bemühungen war das traditionelle Wurstseminar im Dezember. Dabei stand die Herstellung von Bratwurst im Mittelpunkt. Etwa 30 Personen kamen zusammen, um gemeinsam das Schwein zu zerteilen, durch den Fleischwolf zu drehen, das Fleisch zu kneten und zu würzen, bevor es in die typische Wurstform gebracht wurde. Diese eindrucksvolle kollektive Anstrengung zeigt nicht nur unser Engagement für die siebenbürgischen Traditionen, sondern auch unsere Fähigkeit, als Gemeinschaft zusammenzuarbeiten und unsere kulturellen Praktiken lebendig zu halten.Zur Mittagszeit genossen wir gemeinsam Schweinesteaks von unserem Schwein und Palukes, die von uns frisch gekocht wurden. Der ein oder andere Wein oder Pali war natürlich auch dabei. Die Stimmung war den ganzen Tag über großartig, und wir setzten die Arbeit mit Musik und Gesang fort. Mit beeindruckender Teamarbeit haben wir am Ende des Tages insgesamt 80 Kilogramm Fleisch verarbeitet.Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern, die dabei waren, und freuen uns schon aufs nächste Mal! Ein besonderer Dank gilt Christoph Ludwig, unserem Landesjugendleiter, und seinen Eltern, die uns tatkräftig unterstützt haben. Seine Mutter hat, während wir uns um die Bratwurst gekümmert haben, für alle Presssack gemacht und auch davon durfte sich jeder etwas einsacken. Die Bratwurst wurde auf jeden aufgeteilt und wir haben über die Monate zu beidem sehr gutes Feedback zu unserem Rezept bekommen, also dabei sein lohnt sich allemal!Etwa drei Monate später setzten wir unsere Bemühungen zur Traditionsbewahrung mit weiteren Veranstaltungen fort. Am 9. März stand unser Osternachmittag auf dem Programm. Dieses Mal lag der Schwerpunkt auf dem traditionellen Eierfärben mit natürlichen Materialien wie Blättern, Zwiebelschalen und Strumpfhosen. Zusätzlich bereitete unsere Kinderreferentin, Anna-Lena Göddert, weitere Bastelangebote für die Kinder vor. Mit knapp 15 Kindern wurde reichlich gebastelt, gespielt und am Ende hatte jeder ein Körbchen voll mit Ostereiern. Nach unserem Adventsbasteln im November war es uns wichtig, die Kleinsten weiterhin zu fördern und Angebote zu schaffen, die mit unserer Kultur verbunden sind. Wir legen großen Wert darauf, unsere Bräuche und Traditionen an die nächste Generation weiterzugeben und so sicherzustellen, dass sie lebendig bleiben. Für den weiteren Verlauf unserer Amtsperiode haben wir noch einiges geplant. Verpasst keine Neuigkeiten und Events, indem ihr uns auf Insta­gram unter [ät]sjd__bw folgt oder auf Facebook bei SJD BW vorbeischaut. Wir freuen uns schon darauf, euch bald wieder zu sehen! Stefanie Fuss, Internet- und Social Media-Referentin

Schlagwörter: SJD, Baden-Württemberg, Tradition, Aktivitäten, Wurst

Bewerten: 2 Bewertungen:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.