Leonie Hinzel hip-hoppt wieder auf Platz eins

Die Hip-Hop-Tanzgruppe „Killa Kidzz“ siegte beim „TAF Deutschland Cup“ in Bietigheim-Bissingen. Foto: F. Bolz

Bei der anschließenden Weltmeisterschaft im Hip-Hop-Tanzen, die vom 19.-23. Oktober in Graz stattfand, konnte Leonie mit ihrer Tanzgruppe zwar keinen der ersten Plätze belegen, aber im Zuge der neuen Wettbewerbssaison behauptete die Tanzgruppe beim „TAF Deutschland Cup“ in Bietigheim-Bissingen schon wieder den ersten Platz. So zeigt sich auch auf diesem Gebiet, dass die beharrliche und zielstrebige Art der Siebenbürger Sachsen nicht verloren gegangen ist, sondern auch in der „nächsten Generation“ Früchte trägt.Wie in dieser Zeitung berichtet, mag Leonie auch Volkstanz, insbesondere Tänze aus Siebenbürgen, woher ihre Eltern stammen: Mutter Marianne aus Agnetheln, Vater Uwe, Pressereferent der Kreisgruppe Hannover, aus Elisabethstadt. Mit ihrem Bruder Niklas bildete Leonie bei der 60-Jahr-Feier der Kreisgruppe Hannover das jüngste Tanzpaar. Zusammen mit anderen Tanzpaaren aus Hannover und der Tanzgruppe „Karpatentänzer Wolfsburg“ hatte sie einen gelungenen Auftritt mit Volkstänzen aus Siebenbürgen.

Jürgen Wirtz