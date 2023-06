SJD gestaltete den Heimattag erfolgreich mit

Am Pfingstwochenende öffnete der Heimattag der Siebenbürger Sachsen wieder seine Pforten und wurde so neuerlich zum Hotspot der siebenbürgischen Kultur. Auch dieses Jahr fanden sich wieder Tausende von Heimatverbundenen und Gästen ein, um die Tradition zu pflegen. Zwischen Tradition, Kultur und Party stellte der Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. unter anderem in Zusammenarbeit mit uns, der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD), ein Programm auf die Beine, auf das wir alle stolz zurückblicken können. Falls ihr nicht dabei sein konntet oder einfach noch einmal den Heimattag Revue passieren lassen wollt, haben wir hier die wichtigsten Infos zu den Veranstaltungen der SJD zusammengefasst. Viel Spaß beim Lesen.

Der Zeltplatz – wenig Chaos, viel Zuspruch

Der gut besuchte Zeltplatz auf dem Bahndamm an der Luitpoldstraße bei Sonnenuntergang. Foto: Achim Heck

Die Helfer und Helferinnen am Pfingstmontag nach dem erfolgreichen Abbau des Zeltplatzes.

Volleyballturnier am Heimattag

Jonas Alischer (rechts) fängt im Interview mit den Siegern des Volleyball-Turniers alle Emotionen ein.

Der SJD-Cup – Fußball mit Tradition

Die Zenderscher Kickers gingen erneut als Sieger des Fuballturniers hervor. Foto: Jürgen Kotsch

„Unser Nachwuchs präsentiert sich“ wieder

Rund 40 Nachwuchskünstler und Nachwuchskünstlerinnen bereicherten das Programm im großen Schrannenfestsaal.

Austausch der Jugendlichen der Föderationsländer am Zeltplatz

Kinderprogramm am Sonntag

Ingrid Hausl begeisterte mit ihrer lustigen und unterhaltsamen Showeinlage.

Aus Tradition und Liebe zum Tanz

Nach den Einzeldarbietungen der 25 Tanzgruppen folgten das gemeinsame Tanzen und ein Aufmarsch. Foto: Volker Plattner

Siebenbürgen-Quiz am Infostand

Singen vor der Schranne

Die Heimattags-Shirts

Zum Abschluss

Die Bundesjugendleitung führte den Festumzug wieder an, diesmal mit einem echten Brautpaar: Fabian Kloos und Nadine Konnerth-Stanila, die in Kürze heiraten werden. Foto: Christian Schoger

Die SJD wurde beim Trachtenumzug unterstützt von den Gästen aus Kanada.

Der diesjährige Heimattag in Dinkelsbühl stand unter dem Motto „Miteinander schafft Heimat“. In diesem Sinne fanden mehr als tausend Besucher auf dem Zeltplatz eine Heimat für das lange Pfingstwochenende. Wie gewohnt begann der Zulauf der vielen Gäste ab Freitag 12 Uhr. Wie auch in den Jahren zuvor mussten sich alle Zeltenden auf dem Ausweichparkplatz einfinden, der in Form einer großen Wiese neben dem Hallenbad bereitgestellt wurde. Diese Information kannten alle Besucher des Zeltplatzes bereits aus den letzten Jahren, so dass wenige Unstimmigkeiten aufkamen und sich alle am Ausweichparkplatz einfanden, um sich dort für den Zutritt auf den Zeltplatz anzumelden.Wieder einmal gab es eine von der SJD angekündigte Aktion in Form einer „Chill-Out Area“. Diese wurde von diversen Leuten als Treffpunkt zum Austausch genutzt. Außerdem fand auch dort der Austausch verschiedener Jugendlicher der Föderationen, neben Deutschland auch Kanada, USA, Rumänien und Österreich, statt, der sich als voller Erfolg herausstellte. Nachdem viele Zeltende im letzten Jahr frühzeitig abgereist waren aufgrund des schlechten Wetters am Sonntag, konnte man sich in diesem Jahr über vier Tage puren Sonnenschein und angenehme Temperaturen freuen.Ein ganz besonderer Dank geht in diesem Jahr mal wieder an alle Zeltplatz Helfer! Ohne euch wäre die Organisation und der Ablauf nicht so reibungslos verlaufen. Wir freuen uns schon auf alle Besucher im nächsten Jahr und hoffen, dass Ihr uns wieder so zahlreich besucht!Simultan zum SJD-Cup fand das alljährliche Volleyballturnier der SJD statt. Am Samstag kämpften insgesamt elf Mannschaften um den heiß ersehnten Sieg in der Dreifachturnhalle des TSV Dinkelsbühl. Die Leitung und Organisation übernahm Patrick Brusch (Mitgliederverwaltung der SJD). Beim diesjährigen Volleyballturnier ging es heiß her. Die Mannschaften schenkten sich nichts und kämpften um den Pokal und damit die Nummer 1 auf dem Siegertreppchen. Dieses Jahr konnten die Spieler viele Zuschauende hinzugewinnen, was sich in der Atmosphäre der Halle widerspiegelte. Laute Fangesänge und Anfeuerungsrufe hallten von den Rängen wider und spornten die Sportler dazu an, alles zu geben und den Sieg mit nach Hause zu nehmen. Doch es kann nur einen Sieger geben.Nach ihren Siegen in den jeweiligen Halbfinals standen sich die Blockwürstchen und Dreibeinclub im Finalspiel gegenüber. Die Stimmung war aufgeheizt und keines der beiden Teams gab sich die Blöße. Nach einer spannenden Partie voller Höhen und Tiefen konnten die Blockwürstchen die Oberhand gewinnen und fuhren damit den Sieg des Turniers ein. Platz drei konnte sich das Team Jägermeister sichern. Die Siegerehrung fand auf dem Skaterplatz vor der Turnhalle statt. Zusammen mit den Teilnehmenden des Fußballturniers feierten sich die Sieger gemeinsam mit den Schaufreudigen, die sie durch die Spiele begleitet haben, und reckten den Wanderpokal in die Luft.Wir danken allen Helfern, ohne die das ganze Programm nicht möglich gewesen wäre. Ein besonderer Dank gilt dabei Manfred Martin Gierlich, der sich für die gesamte Laufzeit des Turniers als Schiedsrichter zur Verfügung stellte. Außerdem bedanken wir uns bei der Carl Wolff Gesellschaft für ihre großzügige Spende, durch welche die Einführung des Wanderpokals ermöglicht wurde.Pünktlich um 9.00 Uhr fanden sich am Pfingstsamstag wieder einmal viele Fußballmannschaften an den TSV Sportplätzen in Dinkelsbühl zusammen, um unter der organisatorischen Leitung von Markus Jakobi (Sportreferent der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland) am traditionellen und alljährlichen SJD-CUP teilzunehmen.Viele Besucher, Fans, Betreuer und Freunde kamen sowohl auf den Skaterplatz vor der Turnhalle als auch auf die Sportplätze des TSV, um bei gutem Essen und Trinken, das durch die Kreisgruppe Dinkelsbühl – Feuchtwangen bereitgestellt wurde, den Tag zu genießen. Die allseits beliebte Musiksession wurde wieder unter der Organisation von Erhard Fritsch und Hans-Jürgen Gaber abgehalten und fand großen Anklang unter Musikern und Besuchern.Am Fußballturnier nahmen in diesem Jahr zehn Mannschaften teil, die auf zwei Gruppen verteilt in der Vorrunde aufeinandertreffen sollten. Nach einer spannenden Vorrunde und Halbfinale begann gegen 15 Uhr das Spiel um Platz 3 zwischen den Paly Boys und Baschina United. Hier konnten sich die Paly Boys mit einem Sieg den dritten Platz sichern. Danach wurde das Finale zwischen den Superboys und den Zenderscher Kickers angepfiffen. Jede Menge Zuschauer und Betreuer beider Mannschaften fanden sich am Spielfeldrand ein, um ihre Teams gebührend anzufeuern. Nach einer packenden regulären Spielzeit, konnte sich keine der beiden Mannschaften durchsetzen und mit einem Endstand von 2:2 kam es zum Elfmeterschießen, das die Zenderscher Kickers knapp mit 5:4 für sich entscheiden konnten. Die Turnierleitung möchte auf diesem Weg nochmals der Mannschaft und den Betreuern der Zenderscher Kickers zum verdienten Turniersieg gratulieren!Ein besonderer Dank geht an alle Verantwortlichen, Helfer, Mannschaften und Besucher des Fußballturniers und der Musiksession! Nach Rückmeldungen vieler Mannschaften können wir ebenfalls bestätigen, dass der Ablauf des Turniers wieder einmal reibungslos und fair abgelaufen ist. Wir freuen uns darauf, im nächsten Jahr wieder alle teilnehmenden Mannschaften und hoffentlich auch einige neue Mannschaften beim traditionellen Fußballturnier begrüßen zu dürfen, und hoffen auch weiterhin auf einen so großen Ansturm von Besuchern!Für unsere Jüngsten gab es am Samstag endlich wieder eine große Bühne, um ihre Talente präsentieren zu können. Ab 14 Uhr konnten sich die Zuschauenden im großen Schrannen-Festsaal über die Vorführungen der Kinder freuen. Die Organisation übernahmen Jessica Pelger (Kinderreferentin der SJD) und Natalie Bertleff (stellvertretende Bundesjugendleiterin der SJD). Jessica Barth und Oliver Martini führten durch das Programm.Alle Kinder boten ein besonders abwechslungsreiches Programm. Die Kindertanzgruppe der Heimatortsgemeinschaft (HOG) Deutsch-Zepling aus Augsburg eröffnete das Programm. In siebenbürgisch-sächsischer Tracht präsentierten sie den Zuschauern den Volkstanz „Michel Finnigan“. Auch die Kindertanzgruppe München zeigte gleich zwei Tänze in traditioneller Tracht. Natürlich durften auch moderne Tänze in Kostümen nicht fehlen. Die Kindertanzgruppe der HOG Deutsch-Zepling und auch die Siebenbürgische Kindertanzgruppe Augsburg boten dem Publikum mit ihren Showtänzen gute Unterhaltung. Die Kindertanzgruppe der HOG Deutsch-Zepling entführte das Publikum in den Märchenwald und die Kindertanzgruppe Augsburg in die Welt von High School Musical. Eric Waadt machte den Anfang bei den Einzelauftritten mit einem Gedicht in siebenbürgisch-sächsischer Mundart. Auch Peter Volkmer konnte das Publikum mit seinem Gesang „Af deser Ierd“ in siebenbürgisch-sächsischer Mundart begeistern. Anschließend zeigte er noch einmal seine musikalischen Talente, indem er die Europahymne auf der Gitarre spielte. Drei Kinder aus der Kindertanzgruppe Ingolstadt, Maxi und Lena Thiess und Lara Wagner, präsentierten dem Publikum ihre selbst verfassten Gedichte zum Muttertag, die sie eine Woche zuvor am Muttertag beim Gottesdienst vorgetragen hatten. Außerdem durften wir Eric Waadt erneut auf der Bühne begrüßen. Er sang mit seinem Bruder Patrick Gruber zwei Stücke vor.Janis und Laurin Stieger konnten die Zuschauenden in mehreren Darbietungen mit ihren Klavier- sowie Geigenklängen bezaubern. Gemeinsam mit Andreas Zeck an der Trompete musizierten die beiden Jungen mit viel Spaß. Zum Abschluss des Programms spielten Janis und Laurin Stieger die Stücke „Wahre Freundschaft“, „Schön ist die Jugend“ und „Schwer mit den Schätzen des Orients beladen“ auf Klavier und Geige.Zum Abschluss bedankte sich der Bundesjugendleiter der SJD Fabian Kloos bei allen Kindern für ihre bezaubernden Auftritte. Anschließend gab es ein kleines Geschenk für alle Teilnehmenden. An dieser Stelle möchten wir uns nochmals bei allen bedanken, die zu dem Erfolg des Nachwuchsprogramms beigetragen haben. Ein herzlicher Dank geht natürlich auch an alle Kinder, ohne euch könnte das ganze Programm gar nicht erst stattfinden. Danke an euch alle dafür, dass wir diesen schönen Nachmittag miteinander in Dinkelsbühl verbringen konnten.Am Samstag um 17.00 Uhr fand auf dem Jugendzeltplatz in der Chill-Out-Area ein Austausch der Jugendlichen der Föderationsländer aus Rumänien, Kanada und Deutschland statt. Hierbei konnten sich die Jugendlichen in einer lockeren Atmosphäre kennenlernen, zusammen singen und tanzen, wodurch alte Freundschaften wieder aufleben und neue entstehen konnten. Währenddessen wurde der Grill angeschmissen und die Jugendlichen konnten sich für den anschließenden Abend im Festzelt stärken. Großer Dank gilt dem Zeltplatzteam für den Aufbau der Chill-Out-Area!Beim Kinderprogramm am Pfingstsonntag durften die Jüngsten ab 13 Uhr im Konzertsaal im Spitalhof dem Musikclown Ingrid Hausl zuschauen, die das Publikum mit auf eine musikalisch-clowneske Entdeckungsreise genommen hat. Nach einer kurzen Begrüßung durch Marlene Linz, stellvertretend für die SJD, ging es auch direkt schon mit der Show los. Ingrid Hausl konnte mit ihrer lustigen und unterhaltsamen Showeinlage nicht nur die Kinder, sondern auch alle Erwachsenen in ihren Bann ziehen. Sie sorgte für lautes Lachen und verzauberte zum Schluss mit ihren wohlklingenden Klängen am Fagott. Abschließend bedankte sich Marlene Linz beim Publikum und vor allem bei Ingrid Hausl fürs Kommen und den schönen Nachmittag zusammen. Wir bedanken uns an dieser Stelle bei allen, die dieses Programm möglich gemacht haben.Die traditionelle Volkstanzveranstaltung „Aus Tradition und Liebe zum Tanz“ fand unter der Leitung der kommissarischen Beisitzerin der SJD, Sandra Bruss, statt. Am Pfingstsonntag ab 14 Uhr versammelten sich 25 Tanzgruppen auf dem Platz vor der Schranne und auf dem Schweinemarkt, um dem Publikum einen Nachmittag voller Tanz zu bieten. Durch das Programm führten Hanna Müller und Jonas Alischer am Schweinemarkt sowie Natalie Bertleff und Marc-Alexander Krafft am Platz vor der Schranne. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön. Nach einer kurzen Eröffnung seitens der Moderatoren-Teams wurde ohne Umschweife mit den Tanzeinlagen begonnen, in diesem Jahr mit strahlendem Sonnenschein. Dabei konnten die Tanzgruppen mit ihren schönen Tänzen die Zuschauer begeistern. Darauf folgte ein gemeinsamer Aufmarsch mit 28 Tanzgruppen, dieser wurde von der Siebenbürgischen Trachtenkapelle Göppingen unter der Leitung von Bernhardt Staffendt und Arnold Grau musikalisch begleitet. Die Tanzgruppen präsentierten im Anschluss drei gemeinsame Tänze, die sie zusammen beim diesjährigen Vorbereitungsseminar erlernt hatten. Zum Abschluss der Veranstaltungen sangen alle Tänzer:innen mit dem Publikum in musikalische Begleitung der Siebenbürgischen Trachtenkapelle Göppingen das Lied „Wahre Freundschaft“.Alles in allem blicken wir auf eine wunderschöne Veranstaltung zurück mit vielen aktiven Tanzgruppen, die das Programm gestaltet haben. Dabei konnten wir bei den Tanzgruppen und Zuschauenden die Freunde und den Spaß an der Veranstaltung deutlich erkennen. Wir freuen uns schon auf nächstes Jahr. An dieser Stelle sei allen Helfenden gedankt, die diese Veranstaltung durch ihre fleißige Unterstützung möglich gemacht haben. Ein großes Dankeschön auch an alle Tanzgruppen und Zuschauenden, die mit uns einen schönen Nachmittag verbracht haben.Sonntag von 17.30-18.30 Uhr fand am Infostand ein öffentliches Siebenbürgen-Quiz statt. Dabei konnten jeweils zwei Teilnehmer aus dem Publikum in unterschiedlichen Kategorien, wie Geschichte, Speisen und Getränke sowie Brauchtum gegeneinander antreten. Fabian Kloos, der Quizmaster, führte sie durch die Fragen, bis einer der Teilnehmer drei Punkte hatte. Das Event zog viele Schaulustige und auch viele Quizteilnehmer an. Fabian sagt: „Ich bin wirklich begeistert, wie viel die Leute über Siebenbürgen wissen.“Das Singen vor der Schranne konnte dieses Jahr wieder wie gewohnt und bei bestem Wetter stattfinden. Tausende Besucher sangen mit der Band altbekannte Lieder wie „Rote Rosen“, „Fliege mit mir in die Heimat“ und „De Astern“. Ein besonderes Highlight setzten sie mit dem Lied „nur 5 Minuten“ von Hummus, um uns alle daran zu erinnern, auch einmal innezuhalten, auf unser Leben zu blicken und dankbar zu sein. Es gab dieses Jahr zwei Neuzugänge in der Band: Marvin Markel und Vanessa Maurus. Auch für das kommende Jahr werden noch begabte junge Musiker gesucht. Wenn ihr Interesse habt, schreibt eine Mail an kontakt[ät]sjd-siebenbuerger.de. Ein besonderer Dank gilt Jürgen Filff für die musikalische Leitung und Fabian Kloos für die Organisation.Beim Heimattag 2022 wurde das Konzept eines offiziellen Heimattagshirts mit einer begrenzten Auflage getestet, die für die Bundesjugendleitung, die Landesjugendleitungen, die Zeltplatzhelfer und einige tatkräftige SJD-Unterstützer vorbestimmt waren. Nach den zahlreichen Fragen, wo man dieses Shirt denn kaufen könne, stand eines fest: Für 2023 brauchen wir eine größere Auflage. Nur für einen begrenzten Zeitraum war es möglich, das neue Shirt vorzubestellen, und so gingen 200 Shirts in den Druck. In diesem Jahr haben neben einigen fleißigen Ehrenamtlichen und Unterstützern der SJD auch einige Politiker im Rahmen offizieller Interviews T-Shirts als Dank erhalten. Daher sind unter anderem Natalie Pawlik und Dr. Markus Söder im Besitz eines unserer Andenken. Nach der positiven Resonanz sind wir zuversichtlich, diese Aktion nächstes Jahr zu wiederholen. Halte also die Augen offen und informier dich auf den offiziellen Seiten der SJD.Den Trachtenumzug am Pfingstsonntag durfte die SJD auch in diesem Jahr wieder anführen. Besonders hervorzuheben ist dabei Fabian Kloos, Bundesjugendleiter der SJD, der mit Nadine Konnerth-Stanila, Landesjugendleiterin der SJD-Bayern, als Hochzeitspaar die Gruppe anführte. Auch in diesem Jahr galt, dass jeder, der keine eigene Gruppe hatte und trotzdem gerne am Trachtenumzug teilnehmen wollte, herzlich bei der SJD willkommen war.Unabhängig von den ganzen festen Programmpunkten und Kooperationen, die die SJD im Rahmen des Heimattages innehat, gilt es einige Personen nochmals gesondert zu erwähnen und ihnen unseren Dank für ihre Unterstützung auszusprechen: Erhard Bartesch für das Bereitstellen der Musikanlagen und die Zusammenarbeit am Festzelt; Ingwelde Juchum für die vielfältige Unterstützung und die Zusammenarbeit am Festzelt; Radio Siebenbürgen für die technische Unterstützung und die gute Laune, die sie mitgebracht haben. An dieser Stelle auch ein Dankeschön an Christian Schuller, Manuel Krafft und Patrick Krestel als Teil des Technik-Teams seitens der SJD sowie an das gesamte Technik-Team von der Firma Highlight für die unkomplizierte Zusammenarbeit. Danke an den Bundesvorstand und die Geschäftsstelle des Verbandes sowie alle Mitglieder des Heimattagausschusses für die hervorragende Zusammenarbeit. Wir wünschen allen erfolgreiche Planungen für nächstes Jahr und freuen uns auf zahlreiche Besucher am Heimattag 2024!

Eure SJD