Ski-Freizeit der SJD Bayern in Großholzhausen

Die alljährliche Ski-Freizeit der SJD Bayern fand vom 16. bis 18. März statt. Wie jedes Jahr versammelten sich Jugendliche aus ganz Bayern am Freitagabend im Jugend- und Kulturhof der DJO in Großholzhausen. Das Wochenende begann mit einer kleinen Fackelwanderung zu einem Lagerfeuer mit akustischer Musik und Glühwein. Nachdem die Teilnehmer wieder im Haus angekommen waren, wurden lustige Gemeinschaftsspiele gespielt und die Musikanlage aufgebaut, die uns noch bis spät in die Nacht unterhielt.

Die Teilnehmer der Ski-Freizeit bei der Pyjama-Mottoparty. Foto: Evelin Roth-Teutsch

Samstags war an Ausschlafen nicht zu denken, da sich eine Gruppe Ski- und Snowboardfahrer schon früh in die nahe gelegenen Skigebiete aufmachte. Die restlichen Teilnehmer der Freizeit ließen den Tag etwas ruhiger angehen und entspannten in der Therme Bad Aibling oder besuchten Rosenheim. Gegen Abend fanden sich alle wieder in der Herberge ein, um selbstgekochtes Chili con Carne zu essen. Frisch gestärkt wurden dann die Schlafanzüge für die Pyjama-Mottoparty angezogen, aber ans Schlafen war nicht zu denken. Einige sportliche Teilnehmer stellten sich der Herausforderung am „Soxen-Race“ teilzunehmen. Angefeuert von den Zuschauern, bestritten sie in Dreier-Teams einen Parcours, wobei sie beim Laufen, Springen und Werfen ihre Schnelligkeit und ihr Geschick beweisen mussten. Nach diesem kleinen Wettkampf ging der Abend fröhlich und energiegeladen mit gemeinsamem Tanzen und Musizieren weiter.Sonntag war es nach einem gemeinsamen Frühstück leider schon Zeit, sein Zeug zu packen und wieder nach Hause aufzubrechen. Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern für das schöne Wochenende! Bis nächstes Jahr sagt eure Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Bayern.

Alexandra Fielker