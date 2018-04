22. April 2018 Druckansicht | Empfehlen

Jugendtanzgruppe Wiehl-Bielstein beim Stadtempfang

Der Frühjahrsempfang der Stadt Wiehl fand in diesem Jahr am 16. März in der Wiehltalhalle statt. Einer der Höhepunkte war der Auftritt der Siebenbürgischen Jugendtanzgruppe Wiehl-Bielstein, die zum kulturellen Programm des Abends beitragen durfte. Vor etwa 500 geladenen Gästen, darunter die Bürgermeister der benachbarten Kommunen und der Landrat des Oberbergischen Kreises, Ehrenamtler aus zahlreichen Wiehler Vereinen und Vertreter der Wiehler Wirtschaft, führte die Jugendtanzgruppe drei Tänze auf.

Angekündigt und vorgestellt wurde die Gruppe vom Wiehler Bürgermeister Ulrich Stücker. Er betonte die besondere Bedeutung der Siebenbürger Sachsen und deren Kultur für die Stadt Wiehl. Nach einem kurzen Einmarsch starteten die 16 Tänzerinnen und Tänzer ihr Programm mit dem „Dreihdans", der zu den Lieblingstänzen der Jugendlichen gehört, da mit ihm die positiven Erlebnisse beim SJD-Volkstanzwettbewerb 2017 in Horgau verbunden sind. Mit den Tänzen „Lauterbacher" und „Freischütz" führte die Tanzgruppe ihre Aufführung fort und marschierte unter großem Applaus aus. In den Gesprächen während der Pause und nach der Beendigung des Programms erhielten die Jugendlichen viel Lob und Anerkennung. Die Wiehl-Bielsteiner Jugendtanzgruppe beim Frühjahrsempfang 2018 der Stadt Wiehl. Foto: Christian Melzer Anlässlich der großen Jubiläumsfeier unserer Kreisgruppe am 16. Juni bietet sich die nächste Gelegenheit, unsere Kulturgruppen sowie weitere Volkstanzgruppen zu erleben. Ebenfalls in der Wiehltalhalle feiern wir das 30-jährige Bestehen unserer Kreisgruppe und freuen uns auf viele Besucher. Weitere Informationen hierzu folgen in den nächsten Ausgaben dieser Zeitung. Horst Kessmann

Schlagwörter: Wiehl, Jugendtanzgruppe, Auftritt, Stadt

