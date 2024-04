Bunte Ostereier in Wiehl

An Gründonnerstag, dem 28. März, folgten etwa 15 Kinder, viele mit Begleitung, der Einladung der Tanzgruppenleiterinnen Birgit, Mara und Jana Kessmann ins Gemeindehaus Oberbantenberg in Wiehl, um für das bevorstehende Osterfest Eier zu färben und zu bemalen.

Die Kinder hatten viel Spaß und Freude beim Ostereierfärben in Wiehl. Foto: Mara Kessmann

Die Gruppenleiterinnen brachten viele tolle Ideen mit. So wurden zwar auch ganz klassisch Eier gefärbt, es wurden aber auch mit verschiedenen Tupfvarianten oder mit Hilfe von Küchenpapier, Filzstiften und Essigwasser tolle Muster und Farben auf die Eier gezaubert. Mit viel Freude und Spaß, aber auch mit Hilfe der Eltern und Großeltern wurden so einige Dutzend Eier gefärbt, so dass jedes Kind die bunten Eier in das mitgebrachte Osternest legen konnte und diese mitnehmen durfte. Ein Schokoosterhase als kleines Geschenk von Seiten der Kreisgruppe durfte natürlich auch nicht fehlen.

Jana Kessmann