Bunte Kostüme und ausgelassene Feierlaune beim Faschingsball in Wiehl

Am 27. Januar fand der Faschingsball der Kreisgruppe Wiehl-Bielstein, der alljährlich vom Vorstand zusammen mit den Kulturgruppen der Kreisgruppe organisiert wird, in der Aula des Schulzentrums in Bielstein statt.

Mit dem Sketch „Schneewittchen und die sieben Zwerge“ sorgte die Theatergruppe Wiehl-Bielstein für beste Unterhaltung. Foto: A. S. Wolff

Die Kleinsten der Kindertanzgruppe kamen als Cowboys daher und sorgten für Begeisterung. Foto: G. Binder

Während bereits am Nachmittag die kleinen und großen Gäste mit großartigen bunten Kostümen eintrafen, wurde die Feier mit gereimten Worten von Nachbarvater Daniel Theil eröffnet, der auch durch den ganzen Abend führte. Nachdem sich der Saal gefüllt hatte, gab es Kaffee und das reichlich gedeckte Kuchenbüfett wurde eröffnet. Kurz darauf stand schon der erste Programmpunkt an und die Kindertanzgruppe der Kreisgruppe unter der Leitung von Jana, Mara und Birgit Kessmann zeigte ihren Tanz zu „Cowboy und Indianer“ und bezauberte damit das Publikum. Anschließend sorgte die Band „Amazing Music“ mit Schlagern und auch Karnevalshits für super Stimmung und eine volle Tanzfläche, bis die nächste Tanzgruppe bereit zum Tanzen war. Die Erwachsenentanzgruppe war durch ihre Kostüme im Stil der 60er Jahre und Elvis als „Begleiter“ kaum wiederzuerkennen. Sie tanzten zu dem Lied „Das bisschen Haushalt“ und verschiedenen Titeln von Elvis und brachten mit viel Schwung fantastische Stimmung mit. Nach einer Tanzrunde der Band zeigte die jüngste Tanzgruppe, die „Lollipops“ vom Karnevalsverein Bielstein, unter Leitung von Pia-Lisa Schneider und Maren Steeger ihr Können und sorgte beim Publikum erst recht für Karnevalsstimmung. Am frühen Abend führte die Theatergruppe der Kreisgruppe unter der Leitung von Brigitte Opatzki mit Verstärkung von der Jugendtanzgruppe den Sketch „Schneewittchen und die sieben Zwerge“ auf und brachte das Publikum zum Lachen.Für das leibliche Wohl war diesmal jeder selbst verantwortlich, so wie es traditionell in Siebenbürgen beim „Ziekerball“ auch gehandhabt wurde. Aber auch vor Ort wurden Mici, Kotelett und Würstchen angeboten, damit niemand mit leerem Magen feiern musste. Nach einigen Schlagerhits traf dann das Prinzenpaar, Prinz Volker I. und Prinzessin Jana, mit dem Hofstaat, dem Elferrat, dem Damenelferrat, dem Senat und der Tanzgruppe „Crazy Girls & Boys“ unter Leitung von Wolfgang Müller ein. Diese beeindruckten die Gäste ebenfalls mit ihren Tänzen und brachten sehr viel Schwung. Bevor alle wieder ausmarschierten, wurden vom Prinzenpaar zwei Lieder gesungen und es wurden Orden vom KV Bielstein sowie unserer Kreisgruppe verteilt. Den Abschluss des Programms machte die Teenagertanzgruppe unter der Leitung von Birgit und Jana Kessmann mit einem selbst zusammengestellten Karnevalstanz, der bei den Gästen für große Begeisterung sorgte. Zu den schwungvollen Hits der Band „Amazing Music“ wurde bis spät in die Nacht hinein gefeiert, gesungen und getanzt. Auch die vielen kreativen Kostüme der Gäste blieben nicht unbeachtet. Nach einer bunten Polonaise wurden die originellsten drei mit einem kleinen Preis belohnt.An dieser Stelle geht ein herzliches Dankeschön an alle Organisatoren des Vorstands, an die aktiven Teilnehmer der Theater- und Tanzgruppen, an die Band und alle ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, die zum besten Gelingen dieses Faschingsballs beigetragen haben.

Sarah Binder