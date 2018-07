Jugendtanzgruppe Heilbronn beim Heimattag

Wie jedes Jahr sind wir auch dieses Jahr an Pfingsten zum Heimattag der Siebenbürger Sachsen nach Dinkelsbühl angereist. Für manche Mitglieder der Siebenbürgischen Jugendtanzgruppe Heilbronn war es die erste Erfahrung auf dem Zeltplatz, beim traditionellen Trachtenumzug und beim Tanzen vor der Schranne und vor dem Rathaus.

Aktiv beim Heimattag in Dinkelsbühl: die Siebenbürgische Jugendtanzgruppe Heilbronn. Foto: Anna-Lena Göddert

Freitag und Samstag war die Stimmung auf dem Zeltplatz und im Festzelt wieder grandios und wir feierten zusammen mit allen, auch wenn das Wetter nicht immer das Beste war. Mit Gummistiefeln und Regenjacken waren wir aber recht gut ausgestattet und so konnten wir fast trocken das Wochenende überstehen. Sonntags starteten wir mit 20 Trachtenträgern beim Trachtenumzug und präsentierten stolz die schönen Kirchentrachten aus der Hermannstädter Gegend, dem Harbachtal, dem Unterwald und dem Weinland. Nach einer Stärkung beim Griechen trafen sich alle zum gemeinsamen Tanzen vor der Schranne.Der schier endlose Zug an Trachtenträgern war beeindruckend und die gemeinsamen Tänze „Fieberbrunner“, „Bauernmadel“ und „Sprötzer Achterrüm“ waren bei der Anzahl an Tänzerinnen und Tänzern sicher schön anzusehen. Kurze Zeit später zeigten wir als Siebenbürgische Jugendtanzgruppe Heilbronn mit insgesamt 36 Tänzerinnen und Tänzern den „Holsteiner Dreitour“. So viele Teilnehmer gab es bei uns schon länger nicht mehr in Dinkelsbühl und es ist immer wieder schön, wenn die Auftritte so groß sind und man sich auch entsprechend präsentieren kann. Im Anbetracht der etwas kleineren Tanzfläche vor dem Rathaus minimierten wir hier die Anzahl der Tänzer auf acht Paare, was die gute Stimmung aber nicht trübte. Zum Glück blieben wir vom Regen weitestgehend verschont und hatten somit auch viel Freude bei den Darbietungen.Abends konnten wir dann den diesjährigen Heimattag beim gemeinsamen Feiern im Festzelt schön ausklingen lassen. Wir möchten uns noch einmal bei den Organisatoren des Heimattages für die Bemühungen bedanken und freuen uns schon auf nächstes Jahr.

Vivien Binder