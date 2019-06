18. Juni 2019 Druckansicht

Der SJD-Cup – Fußball mit Tradition beim Heimattag

Pünktlich um 8.30 Uhr fanden sich am Samstag vor Pfingsten wieder einmal viele Fußballmannschaften an den TSV-Sportplätzen in Dinkelsbühl zusammen, um am traditionellen und alljährlichen SJD-Cup der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD) teilzunehmen. Dank des guten Wetters strömten viele Besucher, Fans, Betreuer und Freunde auf den Skaterplatz vor der Turnhalle, um bei gutem Essen und Trinken, das von der Kreisgruppe Dinkelsbühl – Feuchtwangen bereitgestellt wurde, den Tag zu genießen. In diesem Jahr fand wieder die allseits beliebte Musiksession unter der Organisation von Erhard Fritsch und Hans-Jürgen Gaber statt, die großen Anklang bei Musikern und Besuchern fand. Am Fußballturnier nahmen 17 Mannschaften teil, die auf vier Gruppen verteilt in der Vorrunde aufeinandertreffen sollten. Die Zenderscher Kickers, Gewinner des letztjährigen Turniers, reisten als Titelverteidiger an.

Mit einer kurzen Verzögerung wurde das Turnier mit den ersten zwei Begegnungen angepfiffen. Gegen 13.15 Uhr endete die Gruppenphase und es wurde eine Mittagspause bis 14.00 Uhr angesetzt. Da im letzten Jahr während der Mittagspause ein Jugendturnier stattfand, sollte dieses in diesem Jahr wiederholt werden. Leider fanden sich nur zwei Mannschaften, die einen Sieger in zweimal 20 Minuten auf dem Kleinfeld unter sich ausmachen sollten. Hier spielten Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 16 Jahren in ihren Mannschaften. Auch dies fand großen Anklang bei den Besuchern und Betreuern und es wäre wünschenswert, in den nächsten Jahren weiterhin junge Spieler anlocken zu können und diese schrittweise an das Erwachsenenturnier heranzuführen.



Nach der Mittagspause wurden die anstehenden Viertelfinals angepfiffen. In für die Zuschauer äußerst spannenden Spielen setzten sich die Mitfavoriten auf den Turniersieg, die Superboys sowie die Zenderscher Kickers, gegen die Dracula’s und den SC Würzburg durch und waren damit im Halbfinale. Außerdem erreichten der SSV Ingolstadt sowie Eintracht Franken die nächste Runde, nachdem diese sich gegen den Lokalmatador Soxenkicker Dinkelsbühl und die Siebenböblinger durchgesetzt hatten. Der Sieger des diesjährigen SJD-Cup, Eintracht Franken, bei der Siegerehrung. Foto: Jürgen Kotsch



Nach einer packenden regulären Spielzeit, in der beide Mannschaften jeweils ein Tor erzielt hatten, kam es schließlich zum allesentscheidenden Elfmeterschießen um den Turniersieg. Hier erwies sich die Mannschaft von Eintracht Franken als treffsicherer. Sie trafen einmal mehr zum 6:5 Endstand und gewannen das alljährliche Fußballturnier und den heißersehnten SJD-Cup. Die Turnierleitung möchte auf diesem Weg der Mannschaft und den Betreuern von Eintracht Franken nochmals zum verdienten Turniersieg gratulieren!



Ein besonderer Dank geht wie in jedem Jahr wieder an alle Verantwortlichen, Helfer, Mannschaften und Besucher des Fußballturniers und der Musiksession! Nach Rückmeldungen vieler Mannschaften können wir ebenfalls bestätigen, dass der Ablauf des Turniers wieder einmal reibungslos und fair abgelaufen ist.



Im Halbfinale gab es dann zwei Überraschungen für die Zuschauer. Sowohl die Superboys, die sich knapp dem SSV Ingolstadt geschlagen geben mussten, als auch der Vorjahressieger Zenderscher Kickers, der gegen die starke Mannschaft von Eintracht Franken verlor, würden in diesem Jahr im Finale nur als Zuschauer dabei sein. Nach einer kurzen Verschnaufpause begann das Spiel um Platz 3 zwischen den Zenderscher Kickers und den Superboys. Nach einer souveränen Leistung gewannen die Zenderscher Kickers das Spiel und sicherten sich somit Platz 3. Etwa gegen 16.30 Uhr wurde schließlich das Finale zwischen Eintracht Franken und dem SSV Ingolstadt angepfiffen. Jede Menge Zuschauer und Betreuer beider Mannschaften fanden sich am Spielfeldrand ein, um ihre Teams gebührend anzufeuern.

Tobias Krempels

