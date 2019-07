Wie die Jugendtanzgruppe Heilbronn den Heimattag erlebte

„Wo waren wir in der Nacht von Freitag auf Montag?“ – diese Frage wird oft genug nach dem Pfingstwochenende gestellt und die Mitglieder der Jugendtanzgruppe (JTG) Heilbronn können sie natürlich mit „am Heimattag in Dinkelsbühl“ beantworten.

Die Jugendtanzgruppe Heilbronn war mit vielen Mitgliedern beim Tanzen vor der Schranke vertreten. Foto: Isabel Stirner

Die Anreise erfolgte wie immer am Freitag. Am Zeltplatz angekommen, und nachdem der Gemeinschaftspavillon aufgebaut und durch den Sturm wieder abgerissen und doch irgendwie gerettet wurde, feierten alle gemeinsam und ausgelassen im Festzelt. Am Samstag wirkten einige Mitglieder von uns bei der Brauchtumsveranstaltung mit, während die Jungs beim Fußball-Turnier mitspielten. Sonntags war der große Trachtenumzug, bei dem die Zahl unserer Mitglieder etwas reduziert war, da dieses Jahr viele bei den jeweiligen HOGs mitliefen. Einige waren bei der HOG Mergeln dabei, da Frieder Müller, unser ehemaliger Tanzleiter, mit seiner Doris einen Hochzeitszug aufstellen ließ.Zwar waren wir beim Umzug verhältnismäßig unterbesetzt, dafür konnten wir beim Tanzen vor der Schranne mit insgesamt 32 Tänzerinnen und Tänzern die Tupfpolka zu Achten in vier Quadrillen vorführen. Auch bei den gemeinsamen Tänzen waren wir dabei. Abends feierten wir nochmal zusammen und ließen den Tag gemütlich ausklingen.

Vivien Binder