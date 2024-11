Kreisgruppe Heilbronn: Bunter Nachmittag mit sächsischem Kabarett zum Mitmachen

Zum traditionellen Bunten Nachmittag hatte die Kreisgruppe Heilbronn ins Bürgerhaus Heilbronn-Böckingen eingeladen. Die Bühne war mit Chrysanthemen, buntem Laub und Trachtenpuppen herbstlich geschmückt.

Beim Bunten Nachmittag traten auch die drei Tanzgruppen der Kreisgruppe Heilbronn auf. Die Siebenbürgische Jugendtanzgruppe und die Siebenbürgische Tanzgruppe wurden vom Publikum für die hervorragende Platzierung beim 30. SJD-Volkstanzwettbewerb in Lahnau (1. Platz und 2. Platz) gefeiert. Foto: Jürgen Binder

Der Liederkranz stimmte zusammen mit dem Publikum das Herbstlied „De Astern“ an. Foto: dRaimund

Das sächsische Kabarett begeisterte beim Bunten Nachmittag der Kreisgruppe Heilbronn das zahlreiche Publikum mit „Et wor emol … end äs nea wä et äs“. Foto: dRaimund

Das Karpatenorchester spielte im Anschluss noch zum Tanz auf. Foto: dRaimund

Jürgen Binder, unser stellvertretender Vorsitzender und Leiter des Kulturreferats, begrüßte die zahlreichen Gäste mit den Worten: „Der Sommer war bunt. Wir denken dabei an den wunderbaren Heimattag in Dinkelsbühl, an das gelungene Kronenfest auf dem Gaffenberg und an das Große Sachsentreffen Anfang August in Hermannstadt. Jetzt erleben wir einen bunten Herbst und traditionell am ersten Wochenende im November unseren Bunten Nachmittag.“ Der Bunte Nachmittag ist die Veranstaltung, bei der sich alle Kulturgruppen unserer Kreisgruppe präsentieren und die kulturelle Arbeit in ihrer ganzen Breite vorstellen.Unsere Kreisgruppe ist eine der wenigen Kreisgruppen, die drei aktive Tanzgruppen unterschiedlichen Alters hat: die Siebenbürgisch-Sächsische Kinder- und Jugendgruppe Heilbronn unter der Leitung von Stefanie Fuss und Lara Gaber, die Siebenbürgische Jugendtanzgruppe Heilbronn unter der Leitung von Stefanie Fuss, Michael Hamrodi und Denis Seiler, die Siebenbürgische Tanzgruppe Heilbronn unter der Leitung von Bernhard Lang, Veronika Quandt und Vivien Weber. Beim diesjährigen Volkstanzwettbewerb in Lahnau hat die Siebenbürgische Jugendtanzgruppe Heilbronn den 1. Platz belegt und die Siebenbürgische Tanzgruppe Heilbronn den 2. Platz. Von 30 Volkstanzwettbewerben haben die Heilbronner Tanzgruppen 25 Mal einen Pokal nach Hause gebracht: 13 Mal der 1. Platz, acht Mal der 2. Platz und vier Mal der 3. Platz. Auch an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch an alle Tänzerinnen und Tänzer.Die Siebenbürgisch-Sächsische Kinder- und Jugendgruppe Heilbronn zeigte uns mit dem „Kieler Sprotten“ und der „Chapelloise“, wie groß ihre Freude am Tanzen ist. Wir sind überzeugt, dass sie die Stafette in Zukunft übernehmen und weitertragen werden.Passend zum bunten Herbst hat uns der Liederkranz der Siebenbürger Sachsen Heilbronn unter der Leitung von Melitta Wonner, Chorsprecherin Karin Dörr, mit dem Lied „Herbstfeldeinwärts flog ein Vögelein“ begrüßt. Nach den Liedern „De Baonk“ und „Hab Sonne im Herzen“ lud Melitta Wonner zum gemeinsamen Singen der Herbsthymne „De Astern“ ein.Großen Applaus erhielt das Karpatenorchester Heilbronn unter der Leitung von Helmut Haner, Orchestersprecher Udo Riemesch. Der Marsch „Abel Tasman“, „Goldene Trompeten“, der Walzer „Schöne Erinnerungen“, die Polka „Böhmische Liebe“ begeisterten die Gäste. Vielen Dank an das Gesangsduo Melitta Wonner und Daniel Schuster für die Gesangseinlagen.Der zweite Teil des Nachmittags war dem Kabarett gewidmet. Beim Mundartautorentreffen hatten sich Doris Hutter, Michael Kenst und Roland Widmann kennengelernt. Roland Widmann hatte die Idee für das sächsische Kabarett. Unter dem Titel „Et wor emol … end äs nea wä et äs“ haben die drei Darsteller Zeitgeschehen und kulturelle Themen in unserer siebenbürgischen Mundart unterhaltsam hinterfragt. Es war eine unvergessliche Stunde voller Humor, Tradition und Überraschungen. Das Kabarett stand im Zeichen des Miteinanders und des Lachens, mit einem Programm, das zum Mitmachen eingeladen hat. Wir danken den drei Künstlern, die unserer Einladung nach Heilbronn gefolgt sind und mit ihrem Kabarett unseren Bunten Nachmittag noch bunter gestaltet haben. Wir danken allen Kulturgruppen, die mit ihrem Programm den Nachmittag bereichert haben. Wir danken dem Helferteam auf, hinter und neben der Bühne.Mit dem „Siebenbürgenlied“ wurde der Bunte Nachmittag beendet. Im Anschluss spielte das Karpatenorchester zum Tanz auf.

Gerlinde Schuller, Neckarsulm