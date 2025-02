Jugendtanzgruppe Heilbronn trat beim Großen Siebenbürgerball in München auf

Den ersten Monat des neuen Jahres durften wir, die Siebenbürgische Jugendtanzgruppe (JTG) Heilbronn, mit einer ganz besonderen Veranstaltung abschließen. Wir hatten die Ehre, als Show-Act beim Großen Siebenbürgerball im Hofbräukeller in München aufzutreten.

Die JTG Heilbronn und Freunde auf dem Siebenbürgerball. Foto: Hans-Jürgen Gaber

Organisiert wurde der Ball vom Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V., vom Landesverband Bayern und der Kreisgruppe München und stand unter der Schirmherrschaft der Beauftragten der Bayerischen Staatsregierung für Aussiedler und Vertriebene Dr. Petra Loibl ( diese Zeitung berichtete).Die meisten Mitglieder unserer Siebenbürgischen Jugendtanzgruppe (JTG) Heilbronn reisten am Freitag an und verbrachten einen schönen Abend in München. Am nächsten Tag erkundeten wir die Innenstadt und kehrten zu Mittag alle gemeinsam im Hofbräuhaus ein. Bei Blasmusik und traditionell bayerischem Mittagessen amüsierten wir uns bestens. Danach hieß es auch schon Haare flechten und den Trachten den letzten Schliff verleihen. Es folgte eine kurze Generalprobe und wir waren bereit für unseren Auftritt.Nachdem der Bundesvorsitzende des Verbandes, Rainer Lehni, die rund 350 Gäste des Balls begrüßte, ging es los. „TraunSound“ eröffnete die Tanzfläche. Bald darauf wurden wir auch schon von Heidi Mößner, Stellvertretende Bundesvorsitzende und Vorsitzende der Kreisgruppe München, anmoderiert. Mit zehn Paaren marschierten wir ein und präsentierten dem Publikum zunächst die „Schwäbische Tanzfolge“ und unseren Kürtanz des vergangenen Volkstanzwettbewerbes, den „Jubiläumsschottisch“. Als die Zuschauer begeistert applaudierten, folgte eine eine ganz besondere Zugabe: Wir tanzten die „Reklich Med“ nicht alleine, sondern gemeinsam mit den Gästen, worüber wir uns sehr gefreut haben. Die Tracht tauschten wir nach dem Auftritt gegen Abendkleider und Anzüge aus und ließen den Abend auf der Tanzfläche feierlich ausklingen. Es hat uns auf dem Siebenbürgerball sehr gut gefallen und wir bedanken uns herzlich, dass wir mit unseren Tänzen Teil des Programms sein durften, sowie für die wunderbare Versorgung.Aktuelle Informationen über uns sowie Eindrücke des Großen Siebenbürgerballs findet ihr auf unserer Homepage: www.jtg-heilbronn.de , auf unserer Facebook-Seite Siebenbürgische Jugendtanzgruppe Heilbronn und auch auf Instagram/TikTok unter @jtgheilbronn.

Lara Gaber