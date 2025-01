10. Januar 2025

Rückblick auf 2024 und Neues von der Jugendtanzgruppe Heilbronn

Wir blicken auf ein ereignisreiches Jahr zurück, an dem wir an 16 großartigen Veranstaltungen teilgenommen haben. Darunter auch das 75-jährige Jubiläum des Landesverbandes Baden-Württemberg, das Ende November in der Harmonie Heilbronn stattfand.

Die Heilbronner Tänzer in der Harmonie. Foto: Hans-Jürgen Gaber Außerdem durften wir am anschließenden Katharinenball der Kreisgruppe Heilbronn auftreten. Gemeinsam mit der Siebenbürgischen Tanzgruppe Heilbronn eröffneten wir die Tanzfläche mit dem Pflichttanz des Volkstanzwettbewerbes, dem „Krüz-König” und den jeweiligen Kürtänzen, dem „Tamseler Dreigespann“ und dem „Jubiläumsschottisch”. Abschließend folgte der „Nagelschmied“ mit knapp 20 Paaren.



Eine Woche darauf hatten wir wiederholt die Ehre, an der Adventsveranstaltung auf Schloss Horneck mit fünf Tänzen teilzunehmen. Unser Auftritt auf der Schlossterrasse mit wunderschönem Sonnenuntergang krönte wieder einmal unseren tänzerischen Jahresabschluss.



Doch traditionell schließen wir das Jahr mit unserer Jahreshauptversammlung ab, dieses Mal mit Neuwahlen des Vorstandes. Als Mitglied unseres Vorstandes für die kommenden zwei Jahre beglückwünschen wir Stefanie Fuss als erneut gewählte Tanzleitung, als auch Michael Henning. Das Amt der Tanzassistenz übernimmt Markus Feierabend. Im Vorstand neu begrüßen wir unsere Kassenwartin Julia Stamp und ihre Stellvertretung Isabel Simonis. Das Marketing- und Medienamt wird von Lara Gaber und Larissa Feierabend geführt. Als Getränkewart hat sich Lukas Stirner bereiterklärt. An dieser Stelle bedanken wir uns für die Arbeit des ehemaligen Vorstands und freuen uns auf die nächste Amtsperiode. Termine 2025 Hiermit laden wir herzlich zu unserem nächsten Ball ein, dem Tanz in den Mai, der am 30. April mit der Nova-Band in der Festhalle Nordheim stattfinden wird.



Gerne schon einmal vormerken: Am 12. Juli feiern wir unser 50-jähriges Bestehen mit anschließendem Ball, dabei ist die Combo-Band.



