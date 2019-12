Fantasievolle Geschichte vom Wolkenpony

„Wony Wolkenpony – Amelies Geschenk“ heißt das kürzlich erschienene Kinderbilderbuch der 1968 in Mühlbach geborenen Autorin M.H. Maikind. Sie erzählt von einer fantasievollen Begegnung mit dem Wunschpony in den Wolken. Die Illustrationen im Buch sind echte Wolkenbilder, in denen die Figuren der Geschichte zu erkennen sind.

M.H. Maikind, die mit drei jüngeren Geschwistern in Mühlbach aufwuchs, kam 1990 nach Deutschland und hat zwei erwachsene Kinder. Seit 2017 lebt sie in München, wo sie als Buchhalterin arbeitet und in ihrer Freizeit die Natur genießt und Gedichte schreibt. Auch einige Geschichten für Kinder sind bereits entstanden, „einfach spontan, weil sie sich ergeben haben“, so die Autorin. „Aber es liegt mir auch sehr am Herzen, dass die Zukunft der Kinder lebenswert bleibt“, antwortet sie auf die Frage, warum sie ein Kinderbuch geschrieben habe, „und weil ich Kinder sehr mag, ich lese auch gern vor.“Von 2010 bis 2016 leitete sie in Baden-Württemberg ehrenamtlich das wöchentliche Kinderfreizeitprogramm „Natur pur“, das Kindern im Grundschulalter die Natur nahe brachte. In dieser Zeit nahm sie regelmäßig als Zuhörerin und Autorin an Lesungen des regionalen Literarischen Kleeblatts Waiblingen teil. Gedichte von ihr wurden bereits in verschiedenen Anthologien veröffentlicht sowie 2014 das Bilderbuch „Der Wildrosenbusch – Ein Märchen in Versform“.Über ihre Webseite www.maikind-poesie.de kann man Kontakt zu M.H. Maikind aufnehmen und dort auch einige ihrer Gedichte lesen.

dr