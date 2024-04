8. April 2024

Kreisgruppe Wolfsburg: Kreatives Gestalten von Osterdekoration

In Vorbereitung des öffentlichen Gottesdienstes der Kreisgruppe Wolfsburg am 1. April in der St. Petrus Kirche zu Vorsfelde lud die Gruppe für Kinder- und Jugendarbeit am Gründonnerstag zu einem kreativen Gestalten von Osterdekoration ein.





Das Ereignis fand wieder, wie bereits die Jahre zuvor im ehemaligen Dorfsaal in Danndorf statt, der privat von Familie Klein, ebenfalls Verbandsmitglieder, genutzt wird. Herzlichen Dank dafür. Selbstverständlich gab es auch drei Erwachsene, die sich um das konventionelle Ostereierfärben nach Siebenbürger Tradition kümmerten. Der Schwerpunkt und überwiegende Teil des Treffens lag jedoch auf dem kreativen Gestalten von Osterdekoration. Kreative Osterdekorationen in Wolfsburg: Alle Beteiligten waren stolz auf das Geschaffene. Foto: privat Damit dieses strukturiert und nach pädagogischen Gesichtspunkten ablief, dafür sorgte die bildende Künstlerin Bruni Sotiriou. Sie hatte im Vorfeld bereits immense Vorarbeit geleistet, damit sich die Kinder voll und ganz auf den kreativen Teil konzentrieren konnten. So hatte Frau Sotiriou Duzende Pappmaschee-Eier, von kleinen bis unterarmgroßen, vorbereitet. Ostereierbilder aus vorgeschnittenem Karton konnten mit Hilfe der bereitgestellten Schablonen sowie zahlreichen Formmustern erstellt werden. Gestaltung von Osterhasenportraits oder Ostereierbechern aus vorgeschnittenen Bastelsätzen standen bereit. Osternester konnten selbstverständlich auch entstehen. So hieß es dann Malschürzen anziehen und der Gestaltungswut freien Lauf lassen. Unwichtig, ob nun gerne mit herkömmlichen Bundstiften oder Wachsmalstiften gemalt werden wollte oder lieber mit Aquarell oder Acryl. Es stand, genauso wie Klebepistolen, den Kindern und Jugendlichen alles zur Verfügung.



Je nach gewähltem Muster, Größe des zu gestaltenden Gegenstandes oder auch Anzahl der Kunstobjekte nahm dieser Gestaltungsprozess einige Schaffenszeit in Anspruch. Für den Altarschmuck des österlichen Gottesdienstes wurden von den größeren Kindern drei übergroße Eier mit besonders anspruchsvollen Ornamenten gestaltet.



Begleitet, angeleitet, unterstützt wurde das Ganze durch Frau Sotiriou, die je nach Potential des kleinen Künstlers wertvolle Tipps gab. Sie selber blickt auf eine wertvolle Zeit als Malerin zurück und hat bereits diverse Ausstellungen mit ihren Werken bestückt. Unter anderem auch beim Heimattag der Siebenbürger Sachsen in Dinkelsbühl.



Zum Abschluss dieses schöpferischen Prozesses gab es für die jungen Künstler als Belohnung ein Hotdog-Essen. Dieter Müller vom Vorstand der Kreisgruppe hatte liebevoll und ausreichend vorgesorgt.



Rückblickend waren alle Beteiligten, Jung und Alt, sehr zufrieden und stolz auf das Geschaffene. Die am Ostermontag zu kredenzenden Ostereier werden, wie stets, einen guten Anklang finden. Auf die Rückmeldung der Ostergottesdienstbesucher bezüglich des neu geschaffenen Altarschmuckses sind die Künstler natürlich gespannt. Für den Vorstand, Rund 35 Kinder, Jugendliche, Eltern und Großeltern folgten gerne der Einladung der Organisationsteams der Kreisgruppe. Diese die Vorarbeit leistende Gruppe setzte sich zusammen aus Kathi Müller, Heidrun Klein, Meta Bodendorfer, Bruni Sotiriou und Anne Jurek. Harald Hermann

