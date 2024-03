19. März 2024

Kunterbuntes Treiben beim Kinderfasching in Pfungstadt

Der Vorstand des Kreisverbandes Darmstadt hatte zum Kinderfasching ins Mühlbergheim nach Pfungstadt eingeladen. Zum offiziellen Beginn um 14.11 Uhr trudelten viele kostümierte Kinder in Begleitung von Eltern oder Großeltern ein. Der Strom der ankommenden Faschingsgäste riss nicht ab. Im Festsaal mussten zusätzliche Tische und Stühle aufgestellt werden, weil man mit einem solch großen Zulauf nicht gerechnet hatte. Die Helfer an der Essens- und Getränketheke hatten alle Hände voll zu tun. Die bereitgestellten Brezeln und Krapfen waren sehr begehrt und die Getränkeflaschen nahmen rapide ab, so dass für Nachschub gesorgt werden musste.

Das Organisationsteam in Pfungstadt. Foto: Julia Richter Obwohl die meisten verkleideten Gäste im Kindergartenalter waren, herrschte ein geschäftiges Treiben. Dass sich manche Eltern auch kostümiert hatten, trug bestimmt noch mehr zur guten Stimmung bei. Kleine Eisköniginnen, Marienkäfer auf den Armen ihrer Mama, herausgeputzte Prinzessinnen und putzige Häschen tummelten sich im Saal. Die Cowboy- und Piraten-Steppkes beeindruckten weniger mit einer furchteinflößenden Haltung als mit ihren originellen Kostümen. Der Kinderfasching erreichte seinen Höhepunkt, als der DJ die Kinder aufforderte, sich auf der Tanzfläche zu versammeln. Als Erdbeere verkleidet sorgte DJ Marc-Alexander Krafft für passende Partymusik. Bei den folgenden Bewegungstänzen wurde er von Jessica Brusch, der zweiten Erdbeere, unterstützt. Locker und fröhlich führten sie die Bewegungen vor. Auf diese Weise wurden auch die schüchternsten Tanzmuffel animiert beim Ententanz mitzumachen. Für die Erwachsenen war es eine Augenweide und große Freude den Kleinen zuzusehen. Beherzt gesellten sich einige dazu und erweiterten den Kreis. Die anschließende Polonaise zwischen den Tischreihen ermunterte die letzten Zögernden sich einzureihen. Von lautem Applaus begleitet, landete die lange Schlange wieder auf der Tanzfläche. Mit lautem Helau überraschten die beiden „Erdbeeren“ die Kinder mit einem Regen von Süßigkeiten. Flink bückte sich jeder, um so viel wie möglich von den leckeren Sachen zu erhaschen. Glücklich suchten sie danach ihre Eltern auf und zeigten freudestrahlend ihre Schätze.



Die wenigen Fastnachter/innen im Schulalter saßen am großen Basteltisch und bastelten eine Clownsmaske aus den bereitgestellten Materialien. Einige Kinder ließen sich zum Kostüm passend schminken. Man konnte sich an dieser Insel der Ruhe, die stets vollbesetzt war, vom Trubel zurückziehen und seiner Fantasie freien Lauf lassen.



Die fröhlichen Gesichter und das Geschnatter im Saal ließen vermuten, dass sich Groß und Klein wohlfühlten. Dazu haben die fantasievollen Kostüme der Feiernden und die hervorragende Organisation beigetragen. Der „Kunterbunte Kinderfasching" war ein großer Erfolg. Die Kreisvorsitzende Jennifer Jakobi dankte allen Erwachsenen, die sich auf den Weg gemacht hatten, und allen Helfern für ihren selbstlosen Einsatz. Es bleibt zu hoffen, dass sich der Kinderfasching als Aktivität des Kreisverbandes etabliert. Karin Scheiner

Schlagwörter: Kinder, Fasching, Darmstadt

