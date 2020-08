Die perfekte Hütte für SJD-Skifreizeit 2021 gesucht

Die Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland, Landesgruppe Bayern (kurz: SJD Bayern), braucht deine Hilfe, um ihre legendäre Skifreizeit auch 2021 weiterzuführen! Auch wenn man bei sommerlichen Temperaturen und der aktuellen Corona-Situation nicht als Erstes ans Skiwochenende denkt, wollen wir für euch die Termine des nächsten Jahres planen. Dazu gehört unsere beliebteste Veranstaltung: das Skiwochenende!

Die Teilnehmer der Ski-Freizeit 2018 bei der Pyjama-Mottoparty. Foto: Evelin Roth-Teutsch

Wir suchen die perfekte Hütte für ein Wochenende zwischen Wintersport und Party. Du kennst eine Hütte, die in Frage kommt? Schick uns deinen Hüttenvorschlag bis 6. September an die E-Mail: oliver.martini[ät]sjd-bayern.de.Für die „perfekte“ Hütte sind einige Kriterien wichtig:• Selbstverpflegungshütte (vorzugsweise ohne weitere Parteien im Haus)• Platz für 30-40 Teilnehmer• Verfügbar an einem der folgenden Wochenenden: 26.-28. Februar, 5.-7. März, 12.-14. März oder 19.-21. März 2021• Wir benötigen einen Kostenvoranschlag für zwei Übernachtungen.• Idealerweise Nähe zu einem Skigebiet (Deutschland oder Österreich, z.B. Salzburger Land)Es gibt natürlich auch etwas zu gewinnen: Wenn du uns den entscheidenden Tipp gibst und die Wahl auf deinen Hüttenvorschlag fällt, erhältst du die kostenlose Teilnahme für zwei Personen an unserer nächsten Skifreizeit!

Eure SJD Bayern