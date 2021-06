SJD veranstaltete (On-)Line-Dance-Seminar

Am 27. März fand das erste offizielle Online-Line-Dance-Seminar statt. Vor den heimischen Bildschirmen durften sich die Teilnehmenden unter der Anleitung von Astrid Sutoris an einer Vielzahl von verschiedenen Tanzfolgen versuchen.

Einwählen, zwei Klicks und die Webcam anschalten. So einfach war das Zusammenkommen für ein Line-Dance-Seminar der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD) noch nie. Nach dem Eintreffen wurden die Teilnehmenden von unserer Kulturreferentin Julia Wagner und unserer Referentin Astrid Sutoris herzlich willkommen geheißen und nach nur einer kurzen Einweisung und Sound-Check ging es auch schon los mit einem kleinen Warm-Up. Man konnte gleich zu Beginn erkennen, dass die Teilnehmer mit Lust und Laune bei der Sache waren und voller Tatendrang den Instruktionen unserer Referentin lauschten. Dabei gab es einen konstanten Austausch zwischen Teilnehmern und Referentin in Form von Handzeichen, Lachen und natürlich Tanzen. Während die Tänze zu Beginn noch recht simple Schrittfolgen aufwiesen, wurden diese im Verlauf des Seminars zunehmend anspruchsvoller. Dabei wurde aber stets darauf geachtet, dass alle Teilnehmenden mithalten konnten. Bei Fragen war unsere Referentin Astrid Sutoris stets direkt zur Stelle. Bei gelegentlichen Pausen zwischen den einzelnen Segmenten wurde immer wieder im Chatraum geplaudert und ordentlich hydriert, sodass die Teilnehmenden die vollen drei Stunden durchhalten konnten. Gegen Ende des Seminars wurden noch einmal alle Tanzfolgen wiederholt, bevor die Teilnehmenden von unserer Referentin und unserer Kulturreferentin in den wohlverdienten Feierabend geschickt wurden.Wir bedanken uns herzlich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für ihr Mitmachen und bei unserer Referentin Astrid Sutoris für ihre tolle Arbeit.

Marc-Alexander Krafft