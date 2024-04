29. April 2024

Unvergessliche Skifreizeit der SJD

Die diesjährige Skifreizeit der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD) fand vom 8. bis 10. März in der altbekannten Hütte in Saalbach-Hinterglemm statt. Am Freitag um 17.00 Uhr trafen die ersten Teilnehmer ein. Zum Abendessen wurden klassische siebenbürgische Snacks wie Vinete, Zacuscă und Fettbrot serviert. Die Stimmung war bereits ausgelassen, als gegen 22.00 Uhr die „Combo Band“ aufspielte. Es wurde ausgiebig bis in die frühen Morgenstunden getanzt und gefeiert.

Teilnehmer der SJD-Skifreitzeit in Saalbach-Hinterglemm. Foto: TK Trotz einer kurzen Nacht machten sich die ersten Skifahrer bereits vor 8.00 Uhr auf, um die frisch präparierten Pisten zu genießen. Nachdem sie einige Kilometer zurückgelegt hatten, trafen sie sich zum Mittagessen in einer Hütte entlang der Strecke. Am Nachmittag ging es dann für eine weitere Runde auf die Piste, bevor gegen 17.00 Uhr alle wieder an der Unterkunft zusammenkamen, um am Lagerfeuer gemeinsam zu singen und zu tanzen. Klassiker wie die Sternpolka und Mendocino sorgten für ausgelassene Stimmung. Nach einem guten Abendessen legte die „Combo Band“ erneut los. Die mitreißende Musik sorgte dafür, dass das Haus bebte. Auch diese Nacht wurde wieder kurz für einige der Beteiligten.



Nichtsdestotrotz waren um 10.00 Uhr alle Zimmer leer, die Autos gepackt und die Herzen voller toller Erinnerungen. Ein großes Dankeschön allen Beteiligten, die diese Skifreizeit unvergesslich gemacht haben, sowie ein besonderes Danke an die „Combo Band" für ihre mitreißenden Partys.

