Siebenbürgische Tanzgruppe Augsburg und Freunde im Europa-Park Rust

Am Samstag, den 2. Oktober, um 3.30 Uhr morgens öffneten sich die Augenlider schwer bei vielen jungen Leuten in Augsburg und Umgebung und doch quälten sie sich alle aus ihren Betten, denn sie wussten genau, welches Abenteuer sie erwartete. Manche fit und andere noch im Halbschlaf, fanden sich alle 31 Jugendlichen pünktlich um 4.30 Uhr an der Bushaltestelle Augsburg-Nord ein, um die Ankunft des Reisebusses zu erwarten, der sich um 4.45 Uhr auf den Weg Richtung Baden-Württemberg machte. Manche machten es sich gemütlich und schliefen nach kurzer Zeit wieder ein, andere packten sogar ihr Lernmaterial aus, um die Fahrt für ihr Studium zu nutzen. Nicht nur der Bus, sondern auch die Stimmung nahm Fahrt auf.

Siebenbürgische Tanzgruppe Augsburg und Jugend im Europa-Park in Rust. Foto: Agnes Bartel

Pünktlich zur Eröffnung des Parks und nach unzähligen Sicherheitskontrollen ging der Tag, auf den alle seit Monaten hin fieberten, erst richtig los. Nach dem ersten gemeinsamen Gruppenfoto in der Deutschen Allee, auf dem die meisten das Augsburger Tanzgruppen-T-Shirt trugen, teilte man sich in Gruppen auf, die sich dann in alle Himmelsrichtungen verstreuten. Trotz langer Wartezeiten an einigen Attraktionen konnte diese durch gute Laune, interessante Gespräche und die Vorfreude, gemischt mit Adrenalin, gut überbrückt werden, so dass sich letztendlich jedes Anstehen lohnte. Ab und zu sah man auch andere aus der Augsburger Gruppe von einer Attraktion zur Nächsten eilen. Nach einem Vormittag mit Achterbahnen, Wasserbahnen und Co. genossen viele ihr Mittagessen bei herrlichem Oktoberwetter und machten sich, gut gestärkt, auf den Weg, die letzten Achterbahnen zu erkunden.Schneller als erwartet ging der Nachmittag zur Neige. Um 17.45 Uhr fanden sich alle am Bus ein, um die Heimreise anzutreten. Zu schnell war der Tag im Europa-Park vergangen, so die Meinung vieler. Trotzdem erzählten alle aufgeregt von ihren Lieblingsattraktionen, von witzigen Momenten und vielem mehr, denn für manche war dies der erste Besuch im Europa-Park Rust. Nach einem letzten gemeinsamen Bild setzte sich unser Bus pünktlich um 18.00 Uhr in Bewegung. Die Musikboxen wurden herausgeholt, bei guter Musik mitgesungen und rhythmisch in sitzender Position mitgetanzt. Mit Gitarre, Gesang und bester Stimmung bemerkte kaum jemand, wie die Zeit vorbeiging. Um 21.30 Uhr stand der Bus bereits wieder in Augsburg-Nord. Alle waren sich einig: Der Ausflug in den Europa-Park muss nächstes Jahr wiederholt werden.

Adrian Schneider und Agnes Bartel