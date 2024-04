Kreisgruppe Lörrach: Siebenbürgisch-Sächsische Volkstanzgruppe 2.0

Am 13. Januar dieses Jahres trafen sich an Tanz und Brauchtum interessierte Siebenbürger Sachsen aus Lörrach und Müllheim, um eine Volkstanzgruppe zu gründen. Die „alte“ Lörracher Tanzgruppe wurde 2017 aufgesagt. Zu den Gründungsmitgliedern, welche zum Teil noch in der alten Heimat geboren sind, zählen auch Kinder von Mitgliedern der „alten“ Tanzgruppe.

Gründungsmitglieder der Volkstanzgruppe Lörrach bei ihrer zweiten Probe im Februar 2024. Foto: Robert Franz

Proben finden einmal im Monat abwechselnd in Lörrach und Badenweiler statt. Probetermine und Lokalität werden auf der Webseite der Kreisgruppe Lörrach bekanntgegeben: www.siebenbuerger-sachsen-loerrach.de . Gerne nimmt die Tanzgruppe weitere Mitglieder auf!Da es noch vereinzelt an Trachtenteilen fehlt, bitten wir unsere Landsleute um Leihgaben oder (Teil-)Spenden! Sie erreichen uns über den Vorstand der Kreisgruppe.Wichtigster Auftritt der neuen Tanzgruppe wird in diesem Jahr beim Kronenfest in Hägelberg sein. Dieses findet am 29. Juni 2024, ab 15.00 Uhr, in der Waldschänke „Zur schönen Aussicht“ in Hägelberg statt.Wir wünschen der Tanzgruppe und ihren Mitgliedern allzeit gutes Gelingen und auf dass sie uns lange erfreuen mag!

Uwe Knall