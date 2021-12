SJD Bayern lädt zur Skifreizeit ein

Liebe Freunde des Wintersports, auf ein Neues! Trotz des diesjährigen Ausfalls unserer Skifreizeit, möchten wir, die Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland, Landesgruppe Bayern (kurz: SJD Bayern), wieder (sofern wir das dürfen) gemeinsam mit euch vom 25. bis 27. Februar 2022 eine Skifreizeit verbringen. Diesmal geht es in das Selbstversorgerhaus „Erzbischof-Hefter-Haus“ nach Rimsting.

Auch für die Nicht-Ski-/Snowboard-Fahrer bzw. Spätaufsteher gibt es natürlich wieder eine Reihe von alternativen Freizeitbeschäftigungen am Samstag: Therme Prinavera, Besuch der Herren- oder Fraueninsel, Eislaufen. Der Teilnehmerbeitrag beträgt 60 Euro für SJD-Mitglieder und 75 Euro für Nicht-Mitglieder. Die Anmeldung ist erst mit Überweisung des Beitrags gültig und damit bindend. Aktuell können wir die Veranstaltung nur mit einer 2G-Regelung stattfinden lassen. Sofern sich hier etwas ändert, erfahrt ihr es über unsere Social-Media-Kanäle sowie per Mail als Newsletter.Nähere Infos und Anmeldung bis spätestens 23. Januar bei René Buortmes, E-Mail: rene.buortmes[ät]sjd-bayern.de. Wir halten uns, was die Corona-Lage betrifft, immer auf dem Laufenden und die Skifreizeit findet nur statt, wenn es die epidemische Lage zulässt.

René Buortmes