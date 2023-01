Jugendtanzgruppe Heilbronn: Der Beginn einer neuen Amtsperiode

Am 12. Dezember fand unsere alljährliche Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen statt. Abends versammelten sich unsere Mitglieder zum gemeinsamen Abendessen mit Punsch und Glühwein. Nach der Eröffnung der Jahreshauptversammlung folgten die Berichte der Ämter.

Der neue Vorstand der Siebenbürgischen Jugendtanzgruppe Heilbronn. Foto: Miriam Schappes

Danach wurden die bisherigen Vorstandsmitglieder für ihr Engagement mit einem Präsent belohnt. Als Abschluss der Versammlung und Dankeschön für ihren Einsatz im Jahr 2022 bekamen alle Mitglieder ein kleines Weihnachtsgeschenk. Im Anschluss wurde gewählt. Nachdem die Wahlleiter bestimmt worden waren, startete man zunächst mit der Wahl der Tanz- und Gruppenleitung sowie deren Assistenz. Wir gratulieren dazu Michelle Hamrodi und Stefanie Fuss, die von Dennis Seiler als Assistenztanzleitung unterstützt werden. Als Kassenwartin und deren Assistenz wurden Petra und Bianca Probsdorfer gewählt. Das Amt der Marketingreferentin übernimmt Lara Gaber in dieser Amtsperiode, gefolgt von Andrea Greger mit Laura Stirner als Medienreferentinnen. Das Amt des Getränkewarts wird von Lukas Köber geführt. Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank an die neuen Vorstandsmitglieder! Aktuelle Informationen über uns findet ihr auf unserer Facebook-Seite Siebenbürgische Jugendtanzgruppe Heilbronn oder auf Instagram unter @jtgheilbronn

Lara Gaber

Festlicher Jahresabschluss

Die volle Tanzfläche aus Sicht der Musiker. Foto: Stefanie Fuss

Am ersten Weihnachtsfeiertag fand unser Weihnachtsball in der Harmonie Heilbronn statt. Nach drei Jahren konnte er endlich wieder stattfinden! Als sich unsere Türen öffneten, füllte sich der Saal nach und nach mit zahlreichen Besuchern bei festlicher Atmosphäre. Um 20 Uhr wurde die Tanzfläche schließlich eröffnet und sie füllte sich rasch. Dies ließ bis zum Schluss nicht nach. Wir bedanken uns bei der Band des Abends, dem „Kassettophon“! Es hat uns sehr gefreut, dass ihr auf unserem Ball gespielt habt! Vielen Dank für den gelungenen Jahresabschluss!Zuletzt wünschen wir allen einen guten Start in das neue Jahr! Wir freuen uns auf dieses Jahr mit vielen gemeinsamen Veranstaltungen, Bällen und Partys. Hiermit laden wir Euch schon zu unserem ersten Ball im Jahr 2023 ein, dender amstattfinden wird. Mehr Infos findet ihr auf unserer Facebook-Seite Siebenbürgische Jugendtanzgruppe Heilbronn oder auf Instagram unter @jtgheilbronn

Lara Gaber